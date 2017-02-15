ترفند تازه قاچاقچیان توسط مأموران گمرک لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، ماموران گمرک موفق به کشف یک محموله قاچاق ترانزیتی کشمش شدند. این محموله توسط یک شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی از مبدأ گمرک سرخس بارگیری و به مقصد گمرک مهران در مرز عراق ترانزیت شده بود، اما قاچاقچیان در بین راه با دستکاری، کشمش زرد ایرانی را جایگزین کشمش سیاه (مویز) محصول کشور ازبکستان کرده بودند.

کشمش سیاه (مویز) ازبکستان قیمت بالاتری نسبت به کشمش زرد ایرانی دارد. ماموران گمرک مهران پس از ایکس‌ری محموله و کنترل الکترونیکی و مشکوک شدن، نسبت به فک پلمپ محموله اقدام و مغایرت بار اظهار شده به گمرک و محتویات داخل بار را کشف کردند. کشمش کشف شده، ایرانی بوده و برندIRANIAN RAISINS را دارد است.

با توجه به اخطارهای اعلامی از دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک مبنی بر کنترل کالاهای خشکبار در پی کشف یک محموله قاچاق سازمان یافته مغز گردو طی روزهای گذشته، هم‌اکنون محمولات مشابه با انجام کنترل‌های لازم و تطبیق اسناد از طریق سامانه جامع امور گمرکی در دستور کار گمرکات اجرایی قرار گرفته است که در کشف اخیر نیز مأموران گمرک مغایرت اظهار کالا با کالای موجود را کشف کردند.