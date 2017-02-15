به گزارش خبرگزاری مهر، سعید الفتی مشاور وزیر ارشاد در امور ایثارگران از خبرنگاران و رسانه‌ها برای شرکت و پوشش مناسب اخبار جایزه ایثار و رسانه تجلیل کرد.

مشاور وزیر ارشاد در این باره گفت: این جایزه ایثار و فداکاری را به‌عنوان عالی‌ترین مفهوم دینی و اصیل‌ترین ارزش اسلامی در فضای رسانه‌ای کشور برجسته کرد و استقبال کم نظیر خبرنگاران و اصحاب مطبوعات و خبرگزاری‌ها موید این نکته بود که این مفاهیم همواره نزد مردم کشورمان دارای ارزش و اهمیت است.

سعید الفتی با اعلام این مطلب افزود: تلاش داشتیم مطابق با رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید فرهنگ ایثار و شهادت در دهه ۶۰ را به نسل جوان معرفی کنیم، پیام‌ آن روزها را به نسل جدید انتقال دهیم. سعی کردیم به توصیه‌های رهبری و امام راحل در عرصه ایثار و فداکاری عمل کنیم. فرهنگ ایثار مفهوم وسیعی دارد و در فرهنگ ملی و دینی ما نهادینه شده است. امروز بیش از هر زمان دیگری می‌بینیم که جامعه به این فرهنگ نیاز دارد. با توجه به مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه مردم باید با مفاهیم ایثار و فداکاری از زوایای مختلف آشنا شوند تا جامعه مسیر آرامش و دوستی را در پیش بگیرد.

مشاور وزیر ارشاد در امور ایثارگران با اشاره به اهمیت پرداختن به فرهنگ و مغفول ماندن این مهم تصریح کرد: امروزه دستگاه‌های فرهنگی بسیاری در موازات و متناقض یکدیگر در کشور وجود دارد و عزمی برای ایجاد راهبردهای کلان فرهنگی جزم نشده است. ما از این سخن رهبری که فرمودند «سیاست‌های خارجی ما سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی است و دولت‌ها باید با تسریع در اجرایی کردن‌ آن‌ها عمل کنند و از سلیقه‌ای برخورد کردن پرهیز کنند» الگو گرفتیم و تلاشمان بر این بود تا نقش مفاهیمی که نگاه دینی و ملی دارند را در حوزه‌های فرهنگی از جمله رسانه‌ها مطرح کنیم.

وی برگزاری جایزه ایثار و رسانه را حرکتی تاثیرگذار خواند که می‌تواند نگاه مردم را به ایثار و دیگرخواهی معطوف کند و در ادامه گفت: یقینا سال آینده شاهد افزایش حضور و بالا رفتن سطح کیفی مطالب حوزه ایثار و فداکاری خواهیم بود. برای بالا بردن سطح آثار در قالب ایثار اجتماعی باید از دو جهت فعالیت کرد، یکی ارتقای سطح دانش در حیطۀ حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و دیگری تبیین و بسط موضوع ایثار اجتماعی در جامعه.

الفتی رسانه‌ها را بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه به مفاهیم فداکاری و ازخودگذشتگی دانست و گفت: رسانه‌ها یکی از ابزارهای مهم در جهان امروز به حساب می‌آیند که می‌توانند ما را برای رسیدن به اهدافمان یاری کنند؛ رسانه‌ها به جامعه و افکار عمومی جهت می‌دهند. هرچند آن‌ها هم در جامعه رسانه‌ای خود باید ایثار و ازخودگذشتگی داشته باشند و از تخریب همدیگر و نگاه جناحی پرهیز کنند. در فضای پر تنش سیاسی کنونی برگزاری این جایزه توانست به تلطیف این فضا کمک کند.

وی با تقدیر و تشکر از رسانه‌ها برای شرکت در جایزه و انعکاس شایسته و مناسب اخبار این رویداد گفت: اصحاب رسانه سرداران دفاع از جبهه فرهنگی هستند و می‌توانند نقش مهمی در راستای ترویج فرهنگ نیکوکاری و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی داشته باشند. در این جایزه تمام خبرنگاران و مدیران رسانه به قدر وسع و بضاعت‌شان با تمام وجود به میدان آمدند و از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. ما برای رسانه‌ها و خبرنگارانی که در این عرصه فعال بوده‌اند تسهیلات مناسبی را پیشنهاد کرده‌ایم که به محض تصویب آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.