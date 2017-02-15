اقدام ویژه بانک گردشگری برای تاسیس مدرسه در مناطق محروم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک گردشگری ، بر اساس تصمیم هیات مدیره این بانک، تمامی هزینه هدایای نوروزی سال ۹۶ صرف کمک هزینه احداث واحد های آموزشی در مناطق محروم می‌شود.

بر این اساس در راستای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر عمل به اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه به عمران و آبادانی سواحل مکران و احداث مدرسه در این منطقه ، بنیاد یاس فاطمه النبی از شرکت های عضو گروه مالی گردشگری اقدام به احداث مدرسه در این مناطق نموده که در همین راستا بانک گردشگری هزینه هدایای نوروزی سال ۹۶ خود را به کمک هزینه این مهم اختصاص داده است.

گفتنی است تعداد ۴ باب مدرسه در سواحل مکران شهرستان جاسک و ۸ باب مدرسه دیگر در بخش زهکلوت، جازموریان، بخش احمدی، شهرستان حاجی آباد، اسفندقه و رودبار جنوب به مرحله ساخت و بهره برداری خواهد رسید.

لازم به ذکر است بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی پیش از این نیز اقدام به احداث ۳ باب مدرسه طرح کیمیای دانش در مناطق محروم استان کرمان کرده بود و این ۱۲ باب مدرسه نیز در ادامه طرح ساخت مدارس کیمیای دانش به مرحله بهره برداری خواهند رسید.