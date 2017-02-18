شهر آفتاب برای دومین میزبانی از نمایشگاه کتاب تهران کاملاً مهیاست

مجتبی عبدالهی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با حضور در غرفه مهر در چهارمین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال انقلاب اسلامی درباره نامه سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به محمدباقر قالیباف شهردار تهران برای ارائه تسهیلات بیشتر جهت برگزاری سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: نمایشگاه کتاب تهران در ابتدای امسال در شهر آفتاب برگزار شد و ما به عنوان شهرداری تهران چندین بار از سوی مسئولان این نمایشگاه مورد تشکر و تقدیر وزیر وقت ارشاد قرار گرفتیم.

وی از تقدیر چندی پیش صالحی امیری از شهرداری تهران سخن گفت و افزود: در ارتباط با برگزاری نمایشگاه کتاب در سال آینده در شهر آفتاب، هیچگونه مشکلی وجود ندارد و کار با قدرت و قوت تمام و برنامه‌ریزی دقیق در حال انجام است و یقیناً در این دوره هم خدمات خوب و ویژه‌ای به مردم کتاب‌دوست و به ویژه دانشجویان ارائه خواهد شد.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران اضافه کرد: آقای صالحی امیری در نامه خودشان، درخواست کرده‌اند که جلسات میان مسئولان این نمایشگاه در وزارت ارشاد و نمایندگان شهرداری تهران تشکیل و هماهنگی‌ها برای نمایشگاه کتاب ۹۶ آغاز شود. مطمئن باشید با توجه به تجربه‌ای که امسال در این همکاری مشترک به دست آمد، سال آینده نمایشگاه کتاب بهتر از سال ۹۵ برگزار خواهد شد.