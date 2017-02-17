آمریکا در برابر مشکلات خود مستاصل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی ظهر امروز در یادواره شهدای ایل شوهان و عملیات والفجر ۵ در منطقه عملیاتی چنگوله واقع شهرستان مهران اظهار کرد: دشمن از قویترین لشکر خود برای نفوذ به ایران اسلامی از همین مرزها وارد شد اما مردم ما با نیروی ایمان در مقابل دشمن ایستادند و او را ناکام گذاشتند.

وی ادامه داد: شهدایی همچون ملاحی، ملکی، سابوته در برابر دشمن ایستادند و برای ما عزت و افتخار آفریدند، امروز می بینیم این استمرار راه تبعیت از ولایت در مردم استان ایلام نیز وجود دارد و با عزت از مطالبه رهبری پیروی می کنند و با تولید و اقتصاد مقاومتی به جنگ دشمن می روند.

وی افزود: عشایر در این راه پیش قدم هستند و با کار و تلاش و تولید همچون دفاع مقدس بدون داشتن امکانات آنچنانی در برابر دشمن تا بن دندان مسلح ایستادگی می کنند.

سردار نقدی تاکید کرد: سیاستمداران ما باید از عشایر یاد بگیرند و آنان را الگوی خود قرار دهند که با امکانات ناچیز روی پای خود ایستاده اند.

معاون فرهنگی، اجتماعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به وضعیت آشفته کشور آمریکا، گفت: آمریکا در برابر مشکلات خود دچار استیصال شده و این کشور الان در جهان از محبوبیت چندانی برخوردار نیست.

وی تصریح کرد: باید همه ما پیام شهدا که همان ایستادن روی پای خود و متکی نبودن به کشورهای استعماری مانند آمریکا بود را الگوی خود قرار دهیم.

سردار تقدی با تقدیر از حماسه آفرینی مردم غیور استان ایلام و ایل شوهان گفت: مردم شوهان و عشایر منطقه با دست خالی و تنها با داشتن تفگ های ساده در برابر دشمن متجاوز به خوبی ایستادند.