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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۰۹

ابتکار در گفتگو با مهر:

دو هفته قبل خوزستان بودم/ مشکل محیط زیست نبودن وزارتخانه نیست

دو هفته قبل خوزستان بودم/ مشکل محیط زیست نبودن وزارتخانه نیست

رئیس سازمان محیط زیست درباره پیشنهاد نمایندگان خوزستان مبنی بر تشکیل جلسه هیات دولت در این استان، گفت: آقای جهانگیری هفته پیش خورستان بودند؛ هفته قبلش هم من خوزستان بودم.

معصومه ابتکار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح تشکیل وزارت محیط زیست در مجلس شورای اسلامی، گفت: در جریان این موضوع نیستم الان مشکل محیط زیست کشور این نیست و نمی دانم موضوع چیست.

معاون رئیس جمهور، در پاسخ به این سوال که نمایندگان استان خوزستان پیشنهاد داده اند که هیات دولت در خوزستان جلسه فوق العاده تشکیل دهد، گفت: اعضای دولت به تناوب و مکرر در استان خوزستان حضور دارند. آقای جهانگیری هفته پیش خورستان بودند؛ هفته قبلش هم من خوزستان بودم.

رئیس سازمان محیط زیست ادامه داد: وزیر جهاد اواخر هفته گذشته خوزستان بود و وزیر نیرو چندین روز برای رسیدگی به مسائل آب در خوزستان بود و عملا جنین اتفاقی افتاده است.

وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی بحران استان خوزستان رفع می شود، گفت: این بحران ها ۴۰ - ۵۰ سال در اثر مشکلات خسشکسالی و سوء مدیریت سرزمینی بعضا در داخل کشور خودمان و بیشتر در نواحی کشورهایی مانند عراق و عربستان به وجود آمده است و مسائلی نیست که در سرعت کم قابل رفع باشد؛ اما قطعا می شود تدابیری داشت که عوارض را به حداقل برسانیم و ان شاءالله تدابیر دولت در این زمنیه اثربخش باشد.

کد مطلب 3909856

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