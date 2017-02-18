دو هفته قبل خوزستان بودم/ مشکل محیط زیست نبودن وزارتخانه نیست

معصومه ابتکار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح تشکیل وزارت محیط زیست در مجلس شورای اسلامی، گفت: در جریان این موضوع نیستم الان مشکل محیط زیست کشور این نیست و نمی دانم موضوع چیست.

معاون رئیس جمهور، در پاسخ به این سوال که نمایندگان استان خوزستان پیشنهاد داده اند که هیات دولت در خوزستان جلسه فوق العاده تشکیل دهد، گفت: اعضای دولت به تناوب و مکرر در استان خوزستان حضور دارند. آقای جهانگیری هفته پیش خورستان بودند؛ هفته قبلش هم من خوزستان بودم.

رئیس سازمان محیط زیست ادامه داد: وزیر جهاد اواخر هفته گذشته خوزستان بود و وزیر نیرو چندین روز برای رسیدگی به مسائل آب در خوزستان بود و عملا جنین اتفاقی افتاده است.

وی در پاسخ به این سوال که چه زمانی بحران استان خوزستان رفع می شود، گفت: این بحران ها ۴۰ - ۵۰ سال در اثر مشکلات خسشکسالی و سوء مدیریت سرزمینی بعضا در داخل کشور خودمان و بیشتر در نواحی کشورهایی مانند عراق و عربستان به وجود آمده است و مسائلی نیست که در سرعت کم قابل رفع باشد؛ اما قطعا می شود تدابیری داشت که عوارض را به حداقل برسانیم و ان شاءالله تدابیر دولت در این زمنیه اثربخش باشد.