«همایون امامی» سینمای مستند را در یاسوج روایت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرواحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد صبح شنبه به خبرنگاران گفت: این کارگاه آموزشی به مدت دو روز و در راستای سیاست های فرهنگی و هنری حوزه هنری و به منظور ارتقای دانش و بینش هنری هنرمندان و همچنین آشنا شدن با تکنیک های رایج در سینمای مستند برگزار شد.

اسحاق آقایی افزود: تعداد ۲۰نفر از فیلمسازان و مستندسازان جوان استان در این کارگاه حضور داشتند.

وی گفت: در این کارگاه مباحثی در ارتباط با شیوه ها و سبک های سینمای مستند، روایت در سینمای مستند، گونه شناسی سینمای مستند، نوشتن طرح و فیلمنامه مستند و... مطرح چندین نمونه فیلم مستند پخش شد.

همایون امامی مدرس این کارگاه آموزشی از اساتید دانشگاه و از پژوهشگران، محققان و کارگردانان سینمای مستند کشور است که چندین کتاب در خصوص سینمای مستند تألیف کرده است.