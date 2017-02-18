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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۴۶

«همایون امامی» سینمای مستند را در یاسوج روایت کرد

«همایون امامی» سینمای مستند را در یاسوج روایت کرد

یاسوج - کارگاه آموزشی «روایت در سینمای مستند» با حضور استاد همایون امامی در حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرواحد هنرهای تصویری حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد صبح شنبه به خبرنگاران گفت: این کارگاه آموزشی به مدت دو روز و در راستای سیاست های فرهنگی و هنری حوزه هنری و به منظور ارتقای دانش و بینش هنری هنرمندان و همچنین آشنا شدن با تکنیک های رایج در سینمای مستند برگزار شد.

اسحاق آقایی افزود: تعداد ۲۰نفر از فیلمسازان و مستندسازان جوان استان در این کارگاه حضور داشتند.

وی گفت: در این کارگاه مباحثی در ارتباط با شیوه ها و سبک های سینمای مستند، روایت در سینمای مستند، گونه شناسی سینمای مستند، نوشتن طرح و فیلمنامه مستند و... مطرح چندین نمونه فیلم مستند پخش شد.

همایون امامی مدرس این کارگاه آموزشی از اساتید دانشگاه و از پژوهشگران، محققان و کارگردانان سینمای مستند کشور است که چندین کتاب در خصوص سینمای مستند تألیف کرده است.

کد مطلب 3909960

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