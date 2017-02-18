به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «شعله ۲» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی ایمان افشاریان که این روزها در تالار حافظ اجرا می شود، برای دانشجویان علاقه مند به تماشای این اثر نمایشی تخفیف ویژه در نظر گرفته است. این اثر نمایشی برداشتی از فیلم «شعله» از آثار مطرح سینمای هند است.

مهدی پاکدل بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون که تجربه بازی در نمایش «جنایت و مکافات» افشاریان را داشت در این اثر به عنوان مشاور کارگردان حضور دارد.

مسعود میرطاهری، حمید رحیمی، سپهر گودرزی، محمد پویا، سیاوش میری، مهران شجاع، محمدرضا آل طاها و حامد ابریشمی بازیگران نمایش «شعله ۲» هستند.

تهیه کننده و مجری طرح: نورالدین حیدری ماهر، طراح لباس: سوده شرحی، موسیقی: آرش عزیزی و امیر صدیقیان، طراح پوستر و بروشور: یحیی پاکدل، طراح نور: علی کوزه گر، عکاس: محمدصادق زرجویان، شاعر: رسول ادهمی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: دیانا فتحی، منشی صحنه: پرنده علایی، مدیر صحنه: حامد ابریشمی و محمد حقیقی پور، تمرین بدن و حرکت : یاسمن ادیبی، تبلیغات مجازی: امیر قالیچی، مشاور رسانه ای: الهه حاجی زاده، دستیار لباس: معصومه یادگاری و دستیاران طراح نور: امیرحسین سیر و رضا رضائی از دیگر عوامل اجرای این اثر نمایشی هستند.

نمایش «شعله ۲» بهمن و اسفندماه سال جاری ساعت ۲۰:۱۵ و با مدت زمان ۷۵ دقیقه در تالار حافظ اجرا می شود.