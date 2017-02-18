به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری مهرداد صدقی نویسنده طنزپرداز و استاد دانشگاه، با بیان این که در حال نگارش رمان طنز تازهاش است، اظهار کرد: این رمان در حال و هوای دانشجویی روایت میشود و پس از اتمام نگارش، آن را به انتشارات سوره مهر برای چاپ می سپارم.
وی ادامه داد: رمان تازهام نگاه طنزآمیزی به زندگی دانشجویی است که در تلاش برای نگارش پایاننامه اش است و در عین حال مسائل روز و مشکلاتی که دانشجویان با آن دست و پنجه نرم میکنند را روایت میکند. البته این اثر کتابی دانشجویی نیست و برای مخاطبان عام نوشته شده است.
صدقی همچنین گفت: رمان تازه ام نقدهای نرمی به تخلفات علمی، فروش پایان نامه ها و از این دست موضوعات دارد. علت نگارش این اثر نیز ایجاد درک بهتر نسبت به شرایط سخت دانشجویان است. من در این رمان بیشتر طرف دانشجویان را گرفتهام و شخصیت اصلی داستان که به دنبال نگارش پایان نامه خود است، شخصیت سالمی است. هر چند اگر این شخصیت را، منفی روایت می کردم، بار طنز اثر نیز بیشتر می شد، اما ترجیح دادم مسائل دانشجویان را از زاویه دیگری مطرح کنم.
این نویسنده با تاکید بر لزوم نگارش رمانهای طنز، عنوان کرد: آثار کوتاه و مینیمال زودبازدهتر هستند و یکی از دلایلی که اغلب نویسندگان و طنزپردازان جذب این گونه کارها میشوند، همین زودبازده بودن است. در حوزه رمان طنز فارسی، نمونههای بسیار کمی برای قضاوت و یا مقایسه داریم. به همین دلیل هر چه قدر تعداد بیشتر باشد، بهتر میتوان به تحلیل و تشریح این فضا رسید.
نویسنده کتاب «آبنبات هلدار» گفت: هم چنان علاقهمندم در حوزه نگارش رمان طنز فعالیت کنم و آثارم به لحاظ کمی و کیفی در این عرصه بهتر شوند. معتقدم میزان ماندگاری داستان های کوتاه در ذهن مخاطبان، کوتاه مدت خواهد بود و در عوض، رمان، اثر گذاری بلند مدت در ذهن مخاطبانش دارد. همچنین به لحاظ تجارت و اقتصاد نشر نیز، فضای رمان را توصیه میکنم. چرا که وقتی مخاطب رمان طنز میخواند، علاقهمند میشود تا دیگر آثار نویسنده را بیابد و بخواند. این موضوع را به تجربه درک کردهام. در مجموع به نویسندگان طنز کشور پیشنهاد می کنم نگارش رمان های طنز را هم امتحان کنند.
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