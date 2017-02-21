رامین کرم یزدی تهیه‌کننده برنامه تلویزینوی «ویتامین خ» درباره سری جدید این برنامه که پخش آن کمتر از ۱۵ روز است از شبکه نسیم آغاز شده است به خبرنگار مهر گفت: رویکرد کلی برنامه مانند قبل است و فقط تفاوت هایی در پلی بک ها داشته ایم به طور مثال بخشی از پلی بک ها مانند «اوستا سلام» را نگه داشته ولی محتوایش را تغییر داده‌ایم.

وی درباره بخش‌های جدید توضیح داد: «دیروزی ها»، «پاورقی» و «دعوت» آیتم های جدید برنامه هستند. همچنین آیتم «بدون شرح» که یک نقد اجتماعی است و بخش «فیلم گرام» که شامل فیلم‌های یک دقیقه ای است با مشارکت مردم اجرا می شوند. یک بخش «پاورقی» هم داریم که باز هم نقد اجتماعی است اما به شکل استندآپ کمدی اجرا می شود. در بخش «دیروزی ها» سراغ پدربزرگ ها و مادربزرگ ها می رویم و به مرور خاطرات آنها می پردازیم و بیشتر محور این بخش مراسم ازدواج آنهاست که به چه صورت برگزار می شد.

کرم یزدی با بیان اینکه آیتم «دعوت» یکی از خاص ترین بخش های برنامه «ویتامین خ» در سری جدید است، گفت: ما در بخش «دعوت» به شهرستان ها رفته و باز هم سراغ مراسم ازدواج و آداب این مراسم می رویم. در سری جدید برنامه درباره ازدواج بسیار صحبت می کنیم و آیتم های مرتبط با این موضوع را بیشتر مدنظر قرار داده ایم.

وی با بیان اینکه برنامه «ویتامین خ» یک بخش استودیویی دارد و از فیلم ها و عکس های اینترنتی که مخاطب می‌فرستند استفاده می کند، عنوان کرد: همانطور که گفتم سعی کردیم بخش های پلی بک را جذاب تر کنیم به طور مثال «اوستا سلام» را می خواستیم حذف کنیم اما طرفدار داشت و فقط فرم را تغییر دادیم. ضمن اینکه در دوره های قبل فقط فیلم و عکس های دریافتی از سوی مردم را پخش می کردیم اما در سری دوم بر اساس جلسات زیادی که با مدیر گروه و معاون شبکه داشتیم تصمیم گرفتیم به مردم موضوع بدهیم.

این تهیه کننده تلویزیونی با بیان اینکه «نشاط در زندگی» و «آسان گرفتن ازدواج» محورهای اصلی برنامه است، گفت: ما دو محور اصلی داریم اما نمی توانیم صد قسمت را با همین موضوعات برویم. در سری قبل مردم چهارچوب های ما را زیاد نمی شناختند اما این سری این مسیر برای خودمان و مردم شناخته شده تر است. مثلا ما قبلا از مردم می خواستیم ویدیوکلیپ های طنز بسازند و امسال هم همین را از مردم خواسته ایم اما با تعریف واضح تر.

کرم یزدی در پایان درباره موفقیت برنامه های شبکه نسیم بیان کرد: من بدون تعارف می گویم که شبکه نسیم موفق است. این شبکه با فکر و هدف مشخص کارش را شروع کرد و مدیران کار بلدی هم دارد. شبکه ای است که توانسته رضایت مخاطب را جلب کند و برنامه های متفاوتی بسازد. همچنین مهم این است که تنها در یک حیطه کار نمی کند و افراد خوش سلیقه را با خود همراه می کند.

برنامه «ویتامین خ» چهار روز در هفته از شبکه نسیم پخش می شود.