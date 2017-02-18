کلر سیمون مستندساز فرانسوی جایزه ترو ویژن ۲۰۱۷ را از آن خود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت جشنواره، کلر سیمون مستندساز مطرح فرانسوی توانست جایزه ترو ویژن ۲۰۱۷ را برای مستند «فارغ التحصیلی» به خود اختصاص دهد.

این جایزه به عنوان بهترین مستندساز سال ٢٠١٧ جهان به او و کشور فرانسه تعلق گرفت.

این جایزه سال ٢٠١۶ به مهرداد اسکویی و کشور ایران اهدا شده بود.

تاکنون چهره هایی چون ویکتور کوزاکوفسکی از روسیه و کیم لانگینتو از انگلستان توانسته اند به این جایزه معتبر جهانی دست یابند. لائورا پتراوس در سال ٢٠١٠، جیمز مارچ در سال ٢٠١١، آدام کورتیس در سال ٢٠١۵ و مهرداد اسکویی در سال ۲۰۱۶، از دیگر برندگان این جایزه هستند.

این چهاردهمین جایزه ترو ویژن است که به مجموعه فعالیت های کلر سیمون از فرانسه اهدا می شود.

این جایزه در جشنواره «راست/غلط» (ترو/فالس) چهار روزه که برای نمایش فیلم های غیرداستانی برگزار می شود به برنده اهدا شد.