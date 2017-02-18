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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۳۷

پایان‌نامه‌های برتر جشنواره پویانمایی تهران داوری می‌شود

پایان‌نامه‌های برتر جشنواره پویانمایی تهران داوری می‌شود

بخش پایان‌نامه‌های برتر دهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران روز اول اسفند داوری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد از چهار دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه سوره، دانشگاه هنر و دانشگاه صدا و سیما به دبیرخانه دهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران ارسال شده است که از بین این‌ها، سه پایان‌نامه برتر انتخاب می‌شود.

قرار است از روز اول اسفند سیدحسن سلطانی، سیدنجم‌الدین امیر شاه‌کرمی و محمد معین‌الدینی به داوری این پایان‌نامه‌ها بپردازند.

دهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از ۱۵ تا ۱۹ اسفند در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

کد مطلب 3910604
زهرا منصوری

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