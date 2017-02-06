داوران مسابقه ایران دهمین جشنواره پویانمایی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با مشخص شدن اعضای داوری بخش مسابقه ایران دهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران، کار بررسی آثار این بخش در روزهای ۲۳ تا ۲۷ بهمن ماه انجام میشود.
آثاری که قرار است در این ۵ روز داوری شود، شامل ۱۰۴ فیلم پویانمایی ایرانی است.
محمدعلی شامانی نویسنده و مدرس دانشگاههای علامه طباطبایی، شهید رجایی، علم و فرهنگ، دانشکده رفاه و مراکز آموزشی عالی فرهنگیان، امیرحسن ندایی مدرس دانشگاه، کارگردان، تهیهکننده، نویسنده، تدوینگر، پژوهشگر، مجری و آهنگساز، مریم کشکولینیا مدرس دروس کارگردانی، تولید، استوریبرد، لیاوت و تکنیک های پویانمایی در دانشگاههای مختلف و عضو آسیفای ایران و بینالملل، امیر سحرخیز کارگردان انیمیشن و طراح جلوههای بصری مجموعههای تلویزیونی و حسین صافی کارگردان، کارگردان هنری، طراح کاراکتر، استوریبرد، فضا و بک گراند، داوری آثار بخش مسابقه ایران این دوره جشنواره پویانمایی را بر عهده دارند.
هیأت انتخاب پس از بررسی ۵۲۱ فیلم ایرانی رسیده به دبیرخانه جشنواره، در پایان ۱۴۴ اثر را برای رقابت در بخشهای مختلف مسابقه ایران شامل ۱۰۴ اثر پویانمایی، ۴ اثر بلند، ۱۷ اثر دانشجویی، ۱۲ فیلم دینی و ۷ اثر ارزشهای انقلاب اسلامی معرفی کرد.
دهمین دوره جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران از ۱۵ تا ۱۹ اسفندماه در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار میشود.
نظر شما