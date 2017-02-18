به گزارش خبرگزاری مهر، امسال بر اساس آیین‌نامه ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه «حسنات»، در بخش غیررقابتی سینمای ملل، آثار مرتبط با موضوع جشنواره در زمینه احسان و نیکوکاری از کشورهای مختلف به نمایش درخواهد آمد.

بر این اساس، در بخش غیررقابتی «چشم‌انداز فیلم‌های کوتاه جهان» ۱۶ فیلم از ۱۶ کشور جهان روی پرده خواهد رفت.

همچنین در بخش دیگر «سینمای ملل» در ششمین جشنواره فیلم کوتاه «حسنات» با نام «چشم‌انداز فیلم‌های کوتاه آلمان»، ۸ فیلم کوتاه از سینمای آلمان و ۷ فیلم کوتاه از مدرسه رسانه‌ای هامبورگ برای علاقه‌مندان به نمایش درخواهد آمد.

اسامی فیلم‌های بخش «چشم‌انداز فیلم‌های کوتاه جهان» از بخش سینمای ملل جشنواره «حسنات» عبارتند از یک ستاره کوچک (سووتلانا آندریانووا) از روسیه، داستان خرس (گابریل اوزوریو) از شیلی، رویای شیرین پسربچه (محمد سعدون) از مصر، بادبادک رنگی (زاید سیدیکی) از بنگلادش، بادبان مرگ (دمیتری ولوشین) از مولداوی، از دید بیننده (سهراب فتوره‌چی) از تاجیکستان، همبرگر (کوتو تاکایشویلی) از گرجستان، میخوامش (نیکولاس کونته) از آرژانتین، در قفس (لوئیک برویه) از فرانسه، جک (کوانتین هابرهام) از هلند، مرد درون آینه (مارا سولرگویتیان) از مکزیک، گزارش مدرسه (ژینازن آرسیلانگ) از چین، سوپرمن، اسپایدرمن و بتمن (تودور گیورگیو) از رومانی، شب خوش (فردریک ریکروسیو) از سوئیس، بلوک (ناتالیا سینلنیکوا) از قرقیزستان، مسیر آب (کارلوس فیلیپه مونتویا) از کلمبیا.

همچنین اسامی ۸ فیلم کوتاه سینمای آلمان در این دوره از جشنواره به شرح زیر است:

آی نی (احمد صالح)، کمک (فابین نگوین)، بازی لِیِ‌لِی (مو جاگر)، در فاصله (فلورین گرولیگ)، قهرمان کوچک (آندرس ولماری)، پسر (کنستانتینوس سامپانیس)، مرغ (اونا گونجاک) و دستگاه تصفیه آب پل (میریام استین).

۷ فیلم کوتاه از مدرسه رسانه‌ای هامبورگ نیز در این دوره جشنواره به نمایش درمی‌آید که اسامی فیلم‌ها به شرح زیر است:

سالگرد (توماس اگل)، سرانجام (ماتیاس کوبمهل)، نان کره‌ای (کریستوفر کافمن)، چای (چارلوت ای. رولفز)، عفو مشروط (توماس اگل)، سمیرا (چارلوت ای. رولفز)، افتخار رفتگر (ماتیاس کوبمهل).

ششمین جشنواره ملی فیلم کوتاه «حسنات» اصفهان، به دبیری رسول صدرعاملی، ۱۵ تا ۱۸ اسفندماه و همزمان با هفته احسان و نیکوکاری برگزار خواهد شد و کانون نشر و ترویج فرهنگ اسلامی حسنات اصفهان با همکاری بنیاد سینمایی فارابی برپاکننده آن است.