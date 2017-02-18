اعمال سیاست خصوصی سازی کشف و بهره برداری نفت در برنامه ششم

محسن رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: موارد عدم انطباق مصوبه برنامه ششم مجلس شورای اسلامی با سیاست های کلی این برنامه در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و اهم بندهای سیاست های کلی برنامه ششم که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، حکم اجرایی مؤثری برای آنها پیش بینی نشده بود، شامل بندهای ٥، ٦، ١٢، ٣٠ و ٦٠ به بحث گذاشته و مقرر شد بندهای ٥ و ٦ برای بررسی و ارائه پیشنهاد به کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شوند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز خود همچنین تصویب کردند که مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان، برنامه ششم توسعه را با بند ١٢ سیاست های کلی این برنامه منطبق سازد.

وی در تشریح بند ١٢ سیاست های کلی برنامه ششم گفت: این بند عبارت است از حمایت از تأسیس شرکت های غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست های کلی اصل ٤٤.

رضایی گفت: عدم انطباق مصوبه برنامه ششم مجلس با بندهای ٣٠ و ٦٠ سیاست های کلی این برنامه نیز در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام به رأی گذاشته شد که به موجب اکثریت آرا، عدم انطباق برنامه با بندهای مذکور شناسایی نشد.