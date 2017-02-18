لاوروف: گسترش ناتو عامل بروز «یک تنش بی سابقه» در اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه در سخنرانی خود در «کنفرانس امنیتی مونیخ» اظهار داشت که گسترش ناتو عامل بروز یک تنش بی سابقه در اروپا طی سی سال گذشته است.

لاوروف خطاب به «ینس استولتنبرگ» دبیرکل «سازمان پیمان آتلانتیک شمالی»- ناتو- گفت که وی از شروع دوباره همکاری نظامی با این ائتلاف حمایت می کند. وزیر خارجه روسیه در این ارتباط گفت: «ما نیاز داریم که همکاری نظامی [خود] را باردیگر آغاز کنیم. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو نتوانست بگوید که ناتو آماده این همکاری است. این قابل تأسف است».

وی در ادامه افزود که «گسترش ناتو عامل بروز یک تنش بی سابقه در اروپا ظرف سی سال گذشته است».

این دیپلمات برجسته روسیه خاطرنشان کرد که «مسکو خواهان درگیری با هیچ کشوری نیست، ‌اما همیشه قادر است که از منافع خود حفاظت کند».

وزیر امور خارجه روسیه در خصوص نوع روابط احتمالی میان مسکو- واشنگتن گفت که «رابطه ای [بر مبنای] عملگرایی، احترام متقابل و درک مسئولیت ویژه در قبال ثبات جهانی» موردنظر روسیه است.

لاوروف با یادآوری پیام یکی از بانفوذترین دیپلماتهای قرن نوزدهم روسیه خطاب به همتای آمریکایی خود مبنی بر اینکه منافع از رهگذر «عدالت» و «فروتنی» قابل هماهنگی است، تأکید کرد که اتخاذ این رهیافت، جهان مدرن را قدرتمند خواهد کرد.

لاوروف در ادامه افزود که «اظهارات سیاستمداران غربی در کنفرانس امنیتی مونیخ نشان می دهد که جنگ سرد هنوز به پایان نرسیده است».

وی همچنین گفت که مسکو با ادعاها در خصوص تلاش روسیه برای تضعیف «نظم جهانی به اصطلاح لیبرال» مخالف است و اینکه موضع مسکو در گفتگو با اتحادیه اروپا و ناتو «مطمئن،‌ و مبتنی بر محاسبات عادلانه است».

طبق اظهارات وزیر خارجه روسیه، ارتباط دادن لغو تحریمها علیه روسیه به اجرای «پیمان مینسک» غیر منطقی است و روسیه نیز تحریمهای خود علیه اتحادیه اروپا را تا زمان اجرای کامل پیمان مذکور لغو نخواهد کرد.