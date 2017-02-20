اعتبارات تملک دارایی در بودجه سال آینده افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یاری یکشنبه شب در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور استاندار و نماینده بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی برگزار شد اظهارداشت: در بودجه سال آینده از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد برای تامین منابع مالی پیش بینی هایی شده است.

وی افزود:دربودجه سال آینده بندهای جدیدی لحاظ شده که میتوان با استناد به آنها برخی از نیازهای دستگاه های اجرایی را برطرف کرد که پیش بینی تهاتر و فروش اموال و دارایی ها از آن جمله است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین تصریح کرد: دستگاههای دولتی می توانند از محل فروش اموال مازاد نسبت به تامین منابع مالی برای خرید خدمت و بازنشسته کردن نیروهای خود اقدام کنند.

یاری گفت: همچنین سه اجازه جدید در خصوص اجرای طرح واکسن فلج اطفال، تکمیل مراکز فوریت های پزشکی و کارورزی دانشجویان در بودجه سال ۹۶ پیش بینی شده که در قالب طرح هدف مندی یارانه ها قابل اجراست.

اولویت های بسته اشتغال در شهرستانها مشخص شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین گفت: بر اساس سیاست های ستاد اقتصاد مقاومتی کشور باید در کارگروههای توسعه اشتغال پایدار اولویت های شهرستانی مشخص شده و به ستاد اعلام شود تا در برنامه ها لحاظ شود.

وی از افزایش اعتبارات تملک دارایی در سال آینده هم خبرداد و تصریح کرد: با افزایش این اعتبار تا ۲.۵ برابر میزان اعتبارات تملک دارایی استان از ۱۱۵ میلیارد تومان به ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد که رقم قابل توجهی است.

یاری گفت: پروژه های بالای دو میلیارد تومان باید از طریق ماده ۲۳ جدید پیگیری و تصویب شود.

در ادامه روح الله بابایی صالح نماینده بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی هم گفت: از مجموع ۱۵ تبصره گزارش شده فقط ۴ بند اجرایی شده و ۳ تبصره ناقص و هشت تبصره هنوز اجرا نشده است.

وی بیان کرد: قبل از تصویب بودجه از مدیران دستگاههای اجرایی درخواست کردیم نیازهای دستگاه مربوطه را اعلام کنند تا بتوانیم با رایزنی برای حل و تامین آن اقدام کنیم که تعداد کمی پاسخ دادند.

در این جلسه در خصوص بازنگری در حریم شهر الوند، اختصاص 150 هکتار زمین به شهرک صنعتی لیا و بررسی خروج ناحیه شهری نصرت آباد از شهر الوند و اجرای طرح تفکیک اراضی شمال الوند گفتگو و تبادل نظر شد.