https://mehrnews.com/xHgmc ۲ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۰۳ کد مطلب 3912022 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۲ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۰۳ مالزی سفیر خود را از کره شمالی فرا خواند مالزی سفیر خود در پیونگ یانگ را در ارتباط با کشمکش مربوط به تحقیق درباره قتل برادر ناتنی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی فراخواند و سفیر کره شمالی در کوالالامپور را نیز احضار کرد. . کد مطلب 3912022 کپی شد مطالب مرتبط مذاکرات رسمی میان مالزی و کره شمالی در روزهای آینده آغاز می شود کره شمالی سفیر مالزی را اخراج کرد اعتراض پیونگ یانگ به نحوه تحقیقات مالزی درباره مرگ «کیم جونگ نام» مالزی سفیر کره شمالی در این کشور را اخراج کرد برچسبها کره شمالی مالزی احضار سفیر
نظر شما