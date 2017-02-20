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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۰۳

مالزی سفیر خود را از کره شمالی فرا خواند

مالزی سفیر خود در پیونگ یانگ را در ارتباط با کشمکش مربوط به تحقیق درباره قتل برادر ناتنی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی فراخواند و سفیر کره شمالی در کوالالامپور را نیز احضار کرد.

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کد مطلب 3912022

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