کره شمالی سفیر مالزی را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کره شمالی دستور اخراج سفیر مالزی را صادر کرد.

وزارت خارجه کره شمالی امروز در بیانیه ای اعلام کرد که سفیر مالزی باید ظرف مدت ۴۸ ساعت خاک این کشور را ترک کند.

خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) دقایقی پیش با انتشار خبری در این باره اعلام کرد: وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرده است که سفیر مالزی در پیونگ یانگ عنصر نامطلوب بوده و لذا از وی خواسته شده است تا مطابق با قوانین بین المللی ظرف مدت دو روز آینده خاک کره شمالی را ترک کند.

لازم به ذکر است، اخراج سفیر مالزی از کره شمالی به دنبال اقدام مشابه کوالالامپور در روز شنبه هفته جاری صورت گرفته است.

دو روز پیش، مالزی اعلام کرد که سفیر کره شمالی در کشورش عنصر نامطلوب است.

اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری رویترز در این باره اعلام کرده بود: با اعلام بیانیه وزارت خارجه مالزی که در آن سفیر کره شمالی به عنوان عنصر نامطلوب خوانده شده است، اکنون انتظار می رود این فرد ظرف مدت ۲ روز خاک مالزی را ترک کند.

وزارت خارجه مالزی با صدور بیانیه ای در این باره اعلام کرده بود: از طریق اطلاعیه ای دیپلماتیک این موضوع را به اطلاع سفارت کره شمالی رسانده ایم. سفیر کره شمالی باید ظرف مدت ۴۸ ساعت خاک مالزی را ترک کند. مالزی به هرگونه اهانت به این کشور و یا هر تلاشی برای مخدوش کردن چهره آن واکنش نشان خواهد داد.

گفتنی است ۱۳ فوریه سال جاری میلادی، منابع خبری گزارش کردند که فردی با گذرنامه کره شمالی به نام «کیم چول» که در صدد پرواز به «ماکائو» بود در فرودگاه کوالالامپور کشته شده است. ساعاتی بعد منابع کره جنوبی گفتند که این فرد «کیم جونگ نام» برادر رهبر کره شمالی بوده و احتمالا توسط عوامل دولت آن کشور به قتل رسیده است.

با وجود اعتراض سفارت کره شمالی، دولت مالزی جسد این فرد را کالبدشکافی و اعلام کرد که مرگ او در نتیجه مسمومیت بوده است. در ارتباط با این قتل، چند نفر بازداشت شده‌ اند و دولت مالزی خواستار تحقیقات از چند شهروند کره شمالی از جمله یک دیپلمات عضو سفارت آن کشور در مالزی و یک کارمند شرکت هواپیمایی کره شمالی شده است.

ماجرا به همین منوال ادامه داشت تا اینکه دو هفته پیش، کره شمالی به اخبار منتشر شده درباره مرگ «کیم جونگ نام» در فرودگاه مالزی واکنش نشان داد.

بر این اساس، کره شمالی بدون تأیید هویت مقتول و ارتباط خانوادگی «کیم جونگ نام» با رهبر این کشور، خواستار تحویل گرفتن جنازه وی شده است.

خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) با انتشار گزارشی بدون ذکر نام کیم جونگ نام و نیز تأیید هویت مقتول و ارتباط خانوادگی اش نوشت که مسئولان مالزی در توطئه‌ ای که از سوی کره جنوبی طراحی شده بود، درگیر شده‌ اند.

خبرگزاری رسمی وابسته به کره شمالی امروز در بیانیه ای متن اطلاعیه کمیته حقوقدانان این کشور را نیز در اعتراض به رویکرد دولت مالزی نسبت به این واقعه منتشر کرد؛ اقدامی که بی بی سی از آن به عنوان نخستین واکنش منابع رسمی کره شمالی به واقعه مرگ برادر رهبر آن کشور نام برده است.

کمیته حقوقدانان کره شمالی، دولت مالزی را به دلیل تحقیقات جنایی در مورد مرگ کیم جونگ نام به تخطی از حقوق بین‌ الملل و موازین حقوق بشر متهم کرده است.

در این اطلاعیه، بدون اشاره به نام کیم جونگ نام و نسبت خانوادگی او آمده است: یک شهروند کره شمالی که حامل گذرنامه دیپلماتیک بود قبل از سوار شدن به هواپیما در فرودگاه کوالالامپور مورد حمله قرار گرفته و در راه بیمارستان جان خود را از دست می دهد. در آن زمان، وزارت خارجه مالزی و بیمارستان مربوطه این موضوع را به اطلاع سفارت کره شمالی رساندند تا حقوق کنسولی خود در حمایت از شهروند کره شمالی را اعمال کند.