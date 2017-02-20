چهاردهمین جشن تصویر سال با یاد کیارستمی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار، عصر روز گذشته یکم اسفند تا ساعتی از شب مراسم افتتاحیه جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر در خانه هنرمندان ایران در دو بخش افتتاح نمایشگاه های این رویداد و افتتاح بخش فیلم با برگزاری بزرگداشتی برای زنده یاد عباس کیارستمی برگزار شد.

در بخش نخست مراسم افتتاحیه درهای ۸ گالری خانه هنرمندان که آثار چهاردهمین جشن تصویر سال را در خود جای داده بود به روی مخاطبان باز شد. این در حالی بود که راهرورهای هر دو طبقه خانه هنرمندان نیز به نمایش عکس های بخش های مختلف این رویداد اختصاص داشت.

امسال همچون همه دوره های گذشته گالری ممیز به نمایش آثار بخش پوستر و کاریکاتور هنرمندان مدعو و آزاد و جوانان زیر ۲۵ سال و کاریکاتورهای مطبوعاتی منتخب یک سال گذشته اختصاص دارد.

در گالری بهار و پاییز عکس های بخش «نگاهی دیگر» و در گالری زمستان عکس های «هنر و هنرمندان» و در گالری تابستان عکس های مستند اجتماعی روی دیوار رفته است. گالری میرمیران هم به نمایش عکس های ورزشی اختاص داده شده است.

در گالری نامی نیز عکس های موبایلی و مالتی مدیای ایران نمایش داده شده است.

اما شاید بیش از هر چیز در نظر اول عکس های راهروهای خانه هنرمندان جلب توجه می کند. در راهروهای شرقی و غربی طبقه اول عکس های آتش سوزی پلاسکو به نمایش گذاشته شده است و در راهروهای طبقه دوم در بخش منتهی به تالار شهناز و ورودی گالری تابستان عکس های خبری و در طرف مقابل بخش ویژه آیت الله هاسمی رفسنجانی ارائه شده است.

اما بعد از افتتاح گالری ها ساعت ۱۶ بخش دوم افتتاحیه با نمایش فیلم «۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه» کاری از سیف الله صمدیان درباره زنده یاد عباس کیارستمی آغاز شد. پس از آن افتتاحیه رسمی که به بزرگداشت عباس کیارستمی اختصاص داشت با سخنرانی حاضرینی چون محمود کلاری، سیف الله صمدیان، محمد سریر و مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران همراه بود.

محمود کلاری در این مراسم گفت: چهاردهمین جشن تصویر را تبریک می گویم. نمی توانم بیش از هر چیزی این احساسم را درباره فیلمی که درباره کیارستمی ساخته شده ابراز نکنم. فیلم های اتوبیوگرافی زیاد دیدم که توسط آدم های بزرگ ساخته شدند. همیشه فکر می کردم بهترین فیلمی که در این حیطه ساخته شده فیلمی درباره تارکوفسکی بود که دستیار او ساخته بود. ولی الان عمیقا ابراز خوشحالی و غرور می کنم از فیلمی که صمدیان درباره کیارستمی ساخته است. کار بسیار قابل توجهی است و برای آشنایی با کیارستمی بهترین دریچه است.

وی ادامه داد: ما این شانس را داشتیم دوران طولانی را در ساخت فیلم و شرایط دیگر در کنار کیارستمی باشیم از زبان او چیزهایی بشنویم و از نگاه او به پیرامونش دریافت هایی پیدا کنیم و چه بسا این مسیر بتواند روزنه کوچکی باز کند به جهان بسیار ویژه و متفاوت یک هنرمند بزرگی مثل کیارستمی.

کلاری در ادامه به ذکر خاطراتی درباره کیارستمی و نحوه کار کردن او پرداخت و بیان کرد: او فیلمسازی بود که یکسری سوال ذهنی داشت که در جریان فیلم به دنبال پاسخ آن ها می گشت. در پیدا کردن این جواب ها بازیگوشی های بسیاری هم داشت. او می دانست پاسخ ها چه مفاهیمی به فیلم می آورد. رازهای کار او اینگونه بودند.

وی اظهار کرد: یک سمیناری به نام سینما و فلسفه دعوت شده بود در یک جزیره اطراف ناپل و فیلم «پنج» را نمایش می دادند. او نیم ساعت در این باره صحبت کردند که عموما اشعاری از شاعران کهن ایرانی خوانده شد و نشانه هایی از ذات شاعرانگی هنر ایرانی و بعد فیلم «پنج» را نمایش دادند. وقتی فیلم شروع شد گفت بریم. بعدا درباره این موضوع از او پرسیدم که در نهایت تعجب من گفت پاره ای فیلم ها برای ساختن است و نه برای دیدن. وقتی متوجه شدم من متوجه منظورش نمی شوم گفت ما کارهایی می کنیم که برآمده از بازیگوشی های مرسوم ماست ولی هدف اصلی آن کمک برای راهگشایی و دیگرگونی پدیده ای است که سراغش می رویم. برای اینکه پدیده را از روزمره گی خارج کند. خلاقیت ها زمینه بروز پیدا کنند.

وی ادامه داد: هیچ عذابی برای من بیشتر از این نیست که فیلم هایم را بنشینم ببینم چون از دیدن آن ها آسیب می بینم. چون وقتی مونتاز می کنم یک فیلم را من نسبت به زمان ساخت فیلم آدم دیگری هستم.

سخنران بعدی مراسم مجید رجبی معمار بود که در ابتدا توضیح داد درباره کیارستمی صحبتی نخواهد کرد چرا که آشنایی مستقیم با او را نداشته است. او در این باره تنها گفت: زمانی که کیارستمی فوت کرد در کره جنوبی بودم و با هر عضو انجمن هنری آنجا صحبت می کردم ابتدا به ما تسلیت می گفتند برای از دست دادن این هنرمند جهانی.

وی در ادامه بیان کرد: ما سال گذشته از استاد کیارستمی خواهش کردیم در یادگاری که برای ما در خانه هنرمندان گذاشتند با اسم «هفت چنار» تغییراتی بدهند. آسمان و کف آن را می خواستند تغییر بدهند. این یادگاری کیارستمی قلب خانه هنرمندان شده است. ایشان خودش اظهار تمایل کردند شخصا این تغییرات را بدهند. به هر حال تقدیر این بود که این فرصت فراهم نیامد و ما چنین هنرمندی را از دست دادیم اما از سیف الله صمدیان خواهش کردیم با همراهی فرزندان کیارسستمی و همراهی هنرمندانی چون ابراهیم حقیقی دستی به سر این اثر با حفظ تمام کیفیت اثر بکشیم. در فکر هستیم یک گذری هم در خانه هنرمندان به نام وی کنیم و طبقه بالا با نصب یک مجسمه از کیارستمی و نمایش همیشگی یکی از آثار ایشان به نام وی باشد.

محمد سریر هم در این مراسم به ذکر خاطراتی درباره کیارستمی پرداخت و گفت: ما واقعا در زندگی غرق می شویم و یکدیگر را گم می کنیم. حضور بسیار عمیق ایشان در هنر به صورت عام که در سینما بیشتر انعکاس داشت و بیشتر خلقیات و سکوت او برای من بسیار جذاب بود. ما باید بیشتر از حضور او استفاده می کردیم.

در ادامه مراسم با حضور رضا کیانیان به نمایندگی از جشنواره جهانی فیلم فجر دو پوستر این جشنواره که یکی به عکسی از آثار کیارستمی اختصاص دارد و دیگری تصویری از این هنرمند است رونمایی شد.

چهاردهمین جشن تصویر سال تا ۲۰ اسفندماه در خانه هنرمندان ایران برپاست.