عکاسی در این سال ها رشد کرده است/ جوان ها روی درک موضوع کار کنند

اسماعیل عباسی یکی از داوران بخش عکاسی جشن تصویر سال که به آثار عکاسان زیر ۲۵ سال تعلق دارد، درباره کیفیت آثار این بخش به خبرنگار مهر گفت: برای بررسی کیفیت این بخش باید پرونده سال های گذشته این رویداد را مرور کرد و با عکس های این دوره قیاس کرد تا ببینیم کیفیت بالاتر رفته است یا نه. اما با توجه به صحبت هایی که با دیگر اعضای داوری و انتخاب آثار انجام دادم باید بگویم به نظر می رسد سال های پیش از این حیث کیفیت آثار بهتر بود که عکاسان جوان آن دوره ها امروز بالای ۲۵ سال سن دارند و عکاسان سرشناسی هم شده اند و آثارشان در دیگر بخش ها حضور دارد. برای همین کیفیت بخش های دیگر به نظر بهتر است.

وی ادامه داد: یک نکته دیگر هم که در داوری این دوره به نظرم رسید این بود که به طور مثال در بخش «پدربزرگ ها و مادربزرگ ها» شرکت کنندگان عموما موضوع را به خوبی دریافت نکرده بودند و بیشتر از افراد کهنسال عکاسی کرده بودند تا اینکه رابطه پدربزرگ و مادربزرگ با نوه ها را به تصویر بکشند. هر چند معتقدم این رویداد در معنای کلانش تاثیرگذاری بسیار خوبی در عرصه هنری و خصوصا عکاسی دارد. ضمن اینکه در فضای کلان عکاسی شاهد رشد بسیار خوبی هستیم.

عباسی در ادامه با توصیه هایی به جوانانی که تازه قدم در راه عکاسی حرفه ای می گذارند بیان کرد: مهمترین توصیه ام به جوان ها این است که تنها دوربین را به عنوان وسیله ای برای ورود به عالم عکاسی در نظر نگیرند. امروزه صرفا بلد بودن تکنیک یا فنون تصویر کافی نیست بلکه یک عکاس خوب باید مطالعه خوبی داشته باشد. حتی عکاسان خبری که مستقیم ترین نوع عکاسی در کل شاخه های عکاسی را انجام می دهند نیز نیازمند داشتن مطالعه هستند و باید از فلسفه عکس، کیفیت و چگونگی این مهم که رابط خبر با بیننده هستند درک درستی داشته باشند. در دنیای امروز صرف درست بودن یک عکس به لحاظ تکنیکی اهمیت ندارد چرا که امکانات به وفور در اختیار عکاسان است. برای مثال در زمان ما نور سنجی یکی از مشکلات اساسی ما در عکاسی بود که امروزه عکاسان با ابزارهایی که در اختیار دارند آن را خوب بلد هستند.

وی درباره کیفیت عکس های بخش ویژه «حادثه ساختمان پلاسکو» نیز گفت: به نظرم این بخش یکی از بخش های موفق این رویداد است اما تعداد عکس ها به اندازه ای نیست که بازگو کننده اصل ماجرا باشد. اما آن تعداد عکسی که ارسال شده بود بسیار موفق بود.

داور چهاردهمین جشن تصویر سال در بخش عکاسی بیان کرد: در عکاسی خبری رویدادهایی مثل حادثه پلاسکو عکاسان باید قبل از رویداد به درجه ای از پختگی رسیده باشند که در لحظه بهترین عکس را با بهترین کیفیت ثبت کنند چون در صحنه دیگر نه وقت کادر بندی است و نه رتوش بیان و نگاه حرفه ای و ... .