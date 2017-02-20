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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۵۲

گرامیداشت یکصد و دهمین زادروز پروین اعتصامی درآلمان برگزار می‌شود

گرامیداشت یکصد و دهمین زادروز پروین اعتصامی درآلمان برگزار می‌شود

مراسم «شب پروین» به مناسبت یکصد و دهمین زادروز پروین اعتصامی شاعر ایرانی معاصر، در آلمان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انستیتو حافظ با مشارکت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان، به مناسبت بکصد و دهمین زادروز پروین اعتصامی، از پیشگامان نهضت اجتماعی زنان ایران، برنامه فرهنگی  «شب پروین» باشد.

دکتر توماس اوگر رئیس هیئت مدیره انستیتو حافظ و سیدعلی موجانی رایزن فرهنگی ایران در آلمان، از سخنرانان این برنامه خواهند بود. در این مراسم فیلمی هم درباره پروین اعتصامی به نمایش درمی‌آید.

این مراسم با حضور جمعی از ایرانیان و علاقه‌مندان به شعر فارسی و اشعار پروین اعتصامی، روز ۱۲ مارس ۲۰۱۷ (۲۱ فروردین ۱۳۹۵) در هتل بین‌المللی استگلیتز در برلین برگزار می‌شود.

کد مطلب 3912120

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