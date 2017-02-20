به گزارش خبرگزاری مهر، انستیتو حافظ با مشارکت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان، به مناسبت بکصد و دهمین زادروز پروین اعتصامی، از پیشگامان نهضت اجتماعی زنان ایران، برنامه فرهنگی «شب پروین» باشد.

دکتر توماس اوگر رئیس هیئت مدیره انستیتو حافظ و سیدعلی موجانی رایزن فرهنگی ایران در آلمان، از سخنرانان این برنامه خواهند بود. در این مراسم فیلمی هم درباره پروین اعتصامی به نمایش درمی‌آید.

این مراسم با حضور جمعی از ایرانیان و علاقه‌مندان به شعر فارسی و اشعار پروین اعتصامی، روز ۱۲ مارس ۲۰۱۷ (۲۱ فروردین ۱۳۹۵) در هتل بین‌المللی استگلیتز در برلین برگزار می‌شود.