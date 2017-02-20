مرحله داوری پنجمین جشنواره ادبی «نسیم کلمات» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اخلاق، زهره حبیب‌اله‌پور دبیر اجرایی جشنواره داستان کوتاه «نسیم کلمات» با اعلام این خبر گفت: پنجمین دوره جشنواره «نسیم کلمات» که با موضوع «از خود گذشتگی» با محوریت آیات قرآن کریم و احادیث ائمه معصومین(ع) به عنوان ملاک فکر اولیه نگارش داستان که فراخوان آن از اوایل فصل زمستان سالجاری انجام شده بود، ۳۲۴ اثر در قالب داستان کوتاه در سطح شهر تهران به دبیرخانه جشنواره واصل شده است.

حبیب‌اله پور افزود: از ۳۲۴ داستان کوتاه واصله به دبیرخانه جشنواره، در سه مرحله مورد داوری قرار می‌گیرند که در مرحله اول ۱۷۰ اثر که شرایط فراخوان جشنواره را داشته‌اند به مرحله دوم راه یافته و از ۲۳ بهمن ماه نیز مرحله دوم داوری که توجه به محتوای داستان و فاکتورهای داوری اعم از توجه به فکر اولیه و محور جشنواره، استفاده از تکنیک و توجه به جذابیت‌های داستانی و مرتبط بودن داستان با موضوع در حال داوری را دارا بودند در حال انجام است.

دبیر اجرایی پنجمین جشنواره ادبی «نسیم کلمات» گفت: سومین و آخرین مرحله داوری از ۵ اسفندماه آغاز می‌شود که در این مرحله هیات داوران به سرپرستی «ابوالفضل درخشنده» مسئول هیات داوران و دبیر علمی جشنواره توجه به فاکتورهای داوری اعم از جذابیت تکنیک های داستان نویسی، استفاده از ضرب آهنگ متناسب داستانی، زمان و مکان داستانی و توجه تکنیکی به لحن و نثر داستان، آثار را مورد داوری و ارزیابی قرار می‌دهند و بر اساس امتیاز نفرات برگزیده تا ۱۵ اسفند ماه انتخاب می شوند.

وی آیین اختتامیه جشنواره را ۱۹ اسفند ماه اعلام کرد و گفت: آثار برگزیده پنجمین دوره جشنواره «نسیم کلمات» علاوه‌بر اهدای هدایا، با مشارکت «کانون زنگ داستان» در قالب کتابی توسط فرهنگسرای اخلاق منتشر می‌شود و به نویسندگانی که اثرشان در کتاب جشنواره منتشرشود نیز لوح تقدیر و هدیه فرهنگی تعلق می‌گیرد.

فرهنگسرای اخلاق در خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان شهید کاظمی، جنب بوستان گلزار واقع است.