۱۴ روستا در غرب موصل آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «عبدالامیر رشید یار الله» فرمانده عملیات «قادمون یا نینوا» اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق در جریان عملیات آزادسازی موصل توانستند ۱۴ روستا در اطراف این شهر را از یوغ تروریست های داعش آزاد کنند.

وی با بیان این مطلب افزود: نیروهای ارتش توانستند کنترل نیروگاه برق موصل که انرژی مورد نیاز غرب این شهر را تامین می کرد و در تصرف تروریست های داعش بود را به دست آورند.

در جریان این عملیات با استفاده از جنگنده ها و توپخانه ارتش عراق مواضع تروریست های داعش بمباران شد.

عملیات آزادسازی غرب موصل روز گذشته با فرمان «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق آغاز شد.