به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوهکن در جلسه علنی امروز مجلس و در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال آینده گفت: این شیوه بودجه‌ریزی که امکان ورود به جزئیات را به کارشناسان نمی‌دهد، مملکت را با بن‌بست مواجه می‌کند.

وی ادامه داد: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی نیمه کاره در کشور داریم و میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی و سیستم بانکی نیز تقریباً در همین حد است؛ سؤال این است که میزان تحقق پرداخت این بدهی‌ها در لایحه بودجه چقدر است؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این نوع بودجه‌نویسی برای روی ریل محافظه‌کاری صورت گرفته است، تصریح کرد: چرا کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بدون تعارف، بودجه را ارزیابی می‌کنند، چون دقیقاً رأی مردم را ندارند و واقع‌بینانه، اشکالات بودجه را می‌گویند.

کوهکن با تأکید بر اینکه با مردم روراست باشیم و واقعیات را بگوییم، اظهار داشت: به مردم بگوییم که وضعیت به گونه‌ای است که دولت آینده فقط باید درآمدهای خود را خرج عائله‌اش کند و سفره کار عمرانی تعطیل است.

وی تصریح کرد: در این لایحه بودجه، میزان تحقق درآمدهای نفتی مشخص نیست اما مدام از پرداخت مطالبات صحبت کرده‌ایم.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: این راهی که می‌رویم، به جایی نخواهد رسید و تنها پمپاژ مشکل به دولت بعدی خواهد بود.