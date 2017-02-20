اسماعیل قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی باید از مبادی قانونی برای پذیرش فرزند وارد عمل شوند، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۰ نفر در خراسان شمالی در انتظار دریافت فرزندخواندگی هستند.

وی بابیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۳۵ کودک در استان به خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی واگذارشده است، افزود: میانگین سن کودکان تحویل داده‌شده به متقاضیان فرزندخواندگی، کودکان زیر دو سال بوده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی تصریح کرد: درخواست‌کنندگان فرزندخواندگی متقاضی کودکان در سنین زیر دو یا سه سال هستند.

وی بابیان اینکه فرزند پذیری غیرقانونی علاوه بر ایجاد مشکلات برای متقاضی، برای کودک نیز مشکل در پی دارد، اظهار کرد: متقاضیان فرزندخواندگی بهتر است به سازمان بهزیستی مراجعه و اعلام درخواست کنند تا پس از بررسی‌های قانونی و در صورت وجود صلاحیت نسبت به واگذاری فرزند به آنان اقدام می‌شود.

قربانی بابیان اینکه خانواده‌های زیادی درخواست سرپرستی کودکان را به بهزیستی ارائه می‌دهند، افزود: زوجینی که بر اساس تشخیص پزشکی قانونی بچه‌دار نمی‌شوند در صورت داشتن شرایط مناسب کودک به آن‌ها تحویل داده می‌شود.

وی گفت: خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی پس از تحویل کودک از مزایای حمایتی حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال معادل مرخصی دوره زایمان برخوردار می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی استان تصریح کرد: سخت‌گیری‌های قانونی بهزیستی در حوزه واگذاری فرزند به متقاضیان به‌منظور ایجاد زندگی آرام و رفاه نسبی برای کودکان است.