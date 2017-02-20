به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، آیین رونمایی از کتاب «سیاه دل» با حضور مترجم اثر، شهرام اقبال زاده و علی خاکبازان فردا سه شنبه سوم اسفندماه در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار میشود.
«سیاه دل» یک داستان فانتزی ناب، پر کشش و هیجان است که بر کتاب و کتابخوانی توجه ویژه دارد. شخصیت داستان «مگی» دختر شجاعی است که این شجاعت و قدرت را از کتاب خواندن و همذات پنداری با شخصیتهای داستانها آموخته است. برای او تحمل فراز و فرودهای زندگی بدون کتاب خواندن میسر نیست. پدر مگی که کارش صحافی کتاب است در اثر بلند خواندن کتاب «سیاه دل» یکی از شخصیتهای منفی آن را زنده میکند که موجب مشکلاتی میشود. زمانی که پدر و مگی نویسنده را پیدا میکنند و او از اعمال این شخصیت با خبر میشود، برای از بین بردن او تصمیم به تغییر پایان داستان میگیرد. یعنی در واقع خالق اثر تصمیم میگیرد مخلوق خبیث و خیانتکار خود را از بین ببرد و این نکته قابل توجه در کتاب است.
مراسم رونمایی از این کتاب ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز سهشنبه ۳ اسفند در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب اسلامی، خیابان برادران مظفرجنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک دو برگزار میشود.
همچنین بر اساس اعلام روابط عمومی خانه کتاب، در ششمین نشست از سلسله نشستهای «سهشنبههای کتاب طنز» که با همت موسسه خانه کتاب در سرای اهل قلم برگزار میشود، کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا» اثر محمدصادق کوشکی نقد و بررسی میشود.
محمدصادق کوشکی در این کتاب در سه فصل به موضوعاتی چون تأسیس آمریکا و فضای داخلی آن، سیاستهای آمریکا در عرصه بینالمللی و سیاستهای آمریکا در قبال ایران، با زبانی طنز به روایت تاریخ آمریکا میپردازد و در کنار آن در هربخش از کتاب کاریکاتورهای کشیده شده توسط مازیار بیژنی نیز استفاده شده است.
در این کتاب از منابع مرتبط با آمریکا استفاده شده است که در خارج از جمهوری اسلامی تولید شدهاند. همچنین نویسنده برای نگارش این کتاب از مشاوره عباس سلیمی نمین و فواد ایزدی دو نفر از چهرههای آشنا با تاریخ آمریکا بهره برده است.
جلسه نقد و بررسی کتاب «تاریخ مستطاب آمریکا» هم از ساعت ۱۶ تا ۱۸ فردا سهشنبه ۳ اسفند با حضور اسماعیل امینی، سیدحامد موسوی، امید مهدینژاد، مازیار بیژنی و نویسنده اثر در سرای اهل قلم برگزار خواهد شد. سلسله نشستهای «سهشنبههای کتاب طنز» تا پایان سال جاری در روزهای سهشنبه در سرای اهل قلم برگزار میشود.
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