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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

اعلام زمان اکران «دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری»

اعلام زمان اکران «دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری»

مستند «دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری» ساخته مشترک بهتاش صناعی ها و مریم مقدم از ۷ اسفند ماه در گروه «هنر و تجربه» اکران می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که برنده جایزه بهترین فیلم «هنر و تجربه» در جشنواره «سینما حقیقت» و پر مخاطب ترین فیلم این جشنواره بود در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر از سوی هیات انتخاب کنار گذاشته شد.

«دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری» داستـان واقعی مردی را روایت می کند که می خواهد به تنهایی بین ایران و آمریکا صلح برقرار کند.

فیلم «دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری» که دومین همکاری مشترک بهتاش صناعی ها و مریم مقدم بعد از فیلم «احتمال باران اسیدی» است به تازگی و بعد از انجام برخی اصلاحات موفق به دریافت پروانه نمایش محدود شده و به زودی در گروه «هنر و تجربه» اکران خواهد شد.

همزمان با اکران از دومین پوستر این فیلم با طرحی از طاها ذاکر رونمایی شده است. ذاکر در جشنواره فجر امسال موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین پوستر فیلم شد.

کد مطلب 3912459

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