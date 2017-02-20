حجم ذخایر میعانات گازی بدون مشتری ایران در چین صفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ذخیره بخشی از میعانات گازی ایران که در دوران تحریم در مخازن چین به منظور ارسال سریع به کشورهای شرق آسیا ذخیره سازی شده بود، هم اکنون به صفر رسیده است.

چین یکی از بزرگترین مشتریان نفت ایران است که در ماه دسامبر گذشته، ٦٨٩ هزار و ٥٣٠ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است. ایران در دوران تحریم به دلیل مشکلات فروش، اقدام به ذخیره سازی میعانات گازی در مخازن چین کرده بود.

علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم اخیرا با اشاره به افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی ایران از ۳۲۵ هزار بشکه به حدود ۵۵۰ هزار بشکه در روز، گفته است: اواسط سال ۹۵حدود ۷۵ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره سازی شده بر روی آب داشتیم که هم اکنون، با بازاریابی انجام گرفته، کل حجم ذخیره میعانات گازی روی آب ایران به ۲۵ میلیون بشکه کاهش یافته و پیش بینی می شود که تا پایان فروردین‌ماه سال ۹۶کل موجودی به فروش برسد.

معاون وزیر نفت، ارزش ۵۰ میلیون بشکه میعانات گازی فروخته شده روی آب ایران را بیش از ۲.۵میلیارد دلار عنوان کرده است.