به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی که به عنوان کاپیتان پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار این تیم برابر الهلال شرکت کردده بود، در رابطه با این مسابقه گفت: ما آماده یک بازی سخت برابر الهلال هستیم. الهلال تیمی است که همیشه در آسیا حرف های زیادی برای گفتن دارد.

وی افزود: دو تیم بزرگ در آسیا فردا مقابل هم بازی خواهند کرد. پرسپولیس از ایران و الهلال از عربستان. ما هدف های بزرگی داریم و برای هدفمان می‌جنگیم مقابل تیمی که همیشه شخصیت بزرگ در آسیا داشته است.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: ما پرسپولیس هستیم که این تیم یکی از بزرگترین تیم های آسیا است و برای موفقیت های بزرگ تلاش می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در اولین مسابقه خود در لیگ قهرمانان آسیا فردا سه شنبه از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران به مصاف الهلال عربستان خواهد رفت.