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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۳

سید جلال حسینی:

دنبال هدف‌های بزرگ در آسیا هستیم

دنبال هدف‌های بزرگ در آسیا هستیم

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اینکه فردا دو تیم بزرگ آسیا برابر هم قرار می گیرند گفت: دنبال هدف‌های بزرگ در آسیا هستیم و برای موفقیت تلاش می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال حسینی که به عنوان کاپیتان پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار این تیم برابر الهلال شرکت کردده بود، در رابطه با این مسابقه گفت: ما آماده یک بازی سخت برابر الهلال هستیم. الهلال تیمی است که همیشه در آسیا حرف های زیادی برای گفتن دارد.

وی افزود: دو تیم بزرگ در آسیا فردا مقابل هم بازی خواهند کرد. پرسپولیس از ایران و الهلال از عربستان. ما هدف های بزرگی داریم و برای هدفمان می‌جنگیم مقابل تیمی که همیشه شخصیت بزرگ در آسیا داشته است. 

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: ما پرسپولیس هستیم که این تیم یکی از بزرگترین تیم های آسیا است و برای موفقیت های بزرگ تلاش می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در اولین مسابقه خود در لیگ قهرمانان آسیا فردا سه شنبه از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران به مصاف الهلال عربستان خواهد رفت.

کد مطلب 3912608

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