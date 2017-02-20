۱.۲میلیارد تومان اعتبار برای حفر چاه آب در طرود هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات دهستان طرود، به میزبانی فرمانداری ویژه شاهرود، ضمن بیان اینکه با حفر دو حلقه چاه آب در این دهستان مشکل آب شرب چهار روستا تا حد زیادی برطرف شد، ابراز داشت: ۷۱۰میلیون تومان اعتبار برای حفر چاه آب طرود و ۵۳۰میلیون تومان برای حفر چاه آب مهدی آباد هزینه شد که در مجموع چهار روستای ستوه، بیدستان، طرود و مهدی آباد از این مجتمع آبرسانی مشروب شدند.

وی افزود: روستای طرود با ۶۰۰خانوار و جمعیت دهستانی دو هزار و ۵۰۰خانوار در زمره مناطق حاشیه کویری شهرستان شاهرود است که در سال های اخیر با مشکلات عدیده کم آبی روبرو بودند که خوشبختانه با تخصیص اعتبارات خوب شهرستانی به پروژه های آبی این منطقه، بخشی از دغدغه ساکنان در این دهستان برطرف شد.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه در مجموع طی سه سال اخیر ۱۱۲میلیارد تومان برای دهستان طرود و طرح توسعه آن هزینه صرف شده است، تاکید کرد: با این اعتبارات ۳۲طرح اقتصادی، عمرانی، درمانی، ارتباطی، راهسازی و فرهنگی در دهستان طرود اجرا شده که نمونه بارز آن ساخت درمانگاه ۸۱۰میلیون تومانی این دهستان در زمینی به مساحت ۳۱۰متر مربع است که متاسفانه به افتتاح پروژه های دهه فجر نرسید اما تا پایان سال۹۵ افتتاح می شود.

هاشمی با بیان اینکه قرارگیری در مسیر ترانزیت جاده اصفهان-شمال کشور و همچنین حضور بیش از دو هزار و ۵۰۰نفر جمعیت متمرکز در منطقه، ضرورت وجود یک درمانگاه را تبیین می سازد، گفت: با تلاش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود درمانگاه طرود درآینده نزدیک افتتاح خواهد شد.

وی همچنین افزود: علاوه بر این طرح عمرانی، پنج میلیارد و ۴۵۰میلیون تومان نیز برای روکش آسفالت ستوه-طرود و طرود-شاهرود هزینه شده است.