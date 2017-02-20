به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم لیگ دسته اول با انجام ۷ بازی دنبال شد که در یکی از حساس ترین بازی‌های امروز دو تیم بالای جدولی ملوان و مس کرمان به تساوی بدون گل رسیدند. در بازی‌های امروز گل‌های زیادی در دروازه‌ها نرویید و بیشترین نتیجه، مساوی بدون گل بود.

* پیروزی نوبرانه نساجی و تداوم گلزنی های عباس زاده

موتور گلزنی محمدعباس زاده همچنان روشن است و او با اشتهای سیری ناپذیری برای نساجی گل می‌زند. وجه مشترک همه بازی های نساجی چه برنده باشد چه بازنده در این است که محمد عباس زاده در بازی های این تیم گل می‌زند.

شاگردان مسگر ساروی بعد از چند هفته ناکامی بالاخره امروز به یک پیرزوی خانگی دست یافتند آن هم به لطف دو گلی که محمدعباس زاده در دقایق ۵ (از روی نقطه پنالتی) و ۹۰ برای این تیم به ثمر رساند. این پیروزی برابر تیم مس رفسنجانی حاصل شد که در هفته های اخیر نتایج خوب و قابل قبولی به دست اورده بود.

* و سرانجام وینگو به صدر رسید

جدال دو تیم بالای جدولی گل گهر و پایین جدولی فجرسپاسی را می‌توان به تقابل دو مربی کهنه کار داخلی و خارجی تشبیه کرد. تقابلی که در نهایت با تک گل مهرداد آوخ که در دقیقه ۵۰ به ثمر رساند به سود تیم گل گهر و مربی کهنه کار آن وینگو بگوویچ خاتمه یابد.

به این ترتیب گل گهر برای اولین بار به صدر جدول لیگ دسته اول رسید تا برای صعود به لیگ برتر امیدوار تر از همیشه باشد. البته این صدرنشینی به لطف یک بازی بیشتر از تیم سپید رود رشت و پارس جنوبی جم می باشد.

* خونه به خونه با دست نشان راه افتاد

انگار روزهای تیره خونه به خونه به پایان رسیده و حالا این تیم دومین پیروزی متوالی خود را در دو هفته اخیر به دست آورد. خونه به خونه که در دیدار رفت با علیرضا مرزبان موفق شده بود بهترین نتیجه این فصلش را مقابل تیم راه آهن با نتیجه شش بر صفر به دست آورد، حالا در دور برگشت در حالی با تک گل دقیقه ۶۰ روح الله باقری به برتری دست یافت که نه مرزبان سرمربی خونه به خونه بود و نه پاشازاده مربی راه آهن. خونه به خونه‌ای ها امیدوار هستند بتوانند در هفته های باقی مانده به صف مدعیان اضافه شوند.

* توقف ملوان مقابل مس کرمان

دو تیم بالای جدولی مس و ملوان در طول نود دقیقه نتوانستند دروازه یکدیگر را باز کنند تا این نتیجه مساوی به درد هیچ یک از این دو تیم نخورد. اما همچنان دو تیم در رده های بالایی جدول حضور دارند.

* دربی ثروتمندان بدون گل به پایان رسید

تیم پارس جم که با مهدی تارتار نتایج خوبی را در لیگ یک گرفته و در زمره تیم‌های بالای جدولی قرار دارد، در کرج به مصاف اکسین رفت. دو تیم اکسین و پارس جم که پولدارترین تیم‌های لیگ یک هستند در جریان این بازی قادر به باز کردن دروازه هم نشدند تا دربی پولدارهای لیگ یکی بدون گل مساوی به پایان رسیده باشد.

* در کویر گلی نرویید

در بازی دو تیم فولاد یزد و آلومینیوم اراک هم هیچ گلی رد و بدل نشد تا سهم این دو تیم نیز در یکی از کم گل ترین روزهای لیگ یک در تساوی های بدون گل این هفته دیده شود.

* شکست خانگی ایرانجوان مقابل خیبر

خیبر خرم آباد در روزی که کمتر کسی تصورش را می کرد با تک گل دقیقه ۸۲ ناصر درودیان موفق شد ایرانجوان را در بوشهر با شکست مواجه نماید تا در روزی که فجر سپاسی شکست خورده و فولاد یزد هم در خانه مساوی کرده بود، نهایت استفاده را از این موقعیت برده و از منطقه خطر جدول تا حدودی دور شود.