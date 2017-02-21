کمک ۶۲۵ میلیونی ورامینی ها به عتبات عالیات/عشقی که تمامی ندارد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-سید محمد حسن محمودی: عشق و ارادت مردم ایران به اهل بیت عصمت و طهارت بر کسی پوشیده نیست و در این میان، اشتیاق عاشقان سید و سالار شهیدان و شهدای کربلا در سرزمین عراق رنگ و بوی دیگری دارد.

عشق و ارادت مردم ایران اسلامی به اعتاب مقدسه را می توان در راهپیمایی اربعین حسینی و کمک به بازسازی عتبات عالیات به خوبی مشاهده کرد.

مردم شهرستان ورامین یکی از مناطق پیشگام در بازسازی عتبات عالیات هستند که تاکنون در برهه های مختلف توانسته اند به عنوان شهرستان برتر در حوزه کمک به بازسازی اعتاب مقدسه معرفی شوند.

نقش کمک های مردمی شهرستان ورامین در ساخت صحن مطهر حضرت زهرا(س) و حرم امام حسین(ع) و دیگر اماکن زیارتی عراق بر کسی پوشیده نیست و بارها اشتیاق مردم این منطقه به اهل بیت عصمت و طهارت مورد تجلیل مسئولان کشوری قرار گرفته است.

مردم شهرستان ورامین یکی از مناطق پیشگام در بازسازی عتبات عالیات هستند که تاکنون در برهه های مختلف توانسته اند به عنوان شهرستان برتر در حوزه کمک به بازسازی اعتاب مقدسه معرفی شوند

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون کمک های مردمی شهرستان ورامین برای بازسازی عتبات عالیات در چندین مرحله به عراق ارسال شده است.

وی افزود: کمک به بازسازی اعتاب مقدسه یک افتخار و سعادت بزرگ محسوب می شود که نصیب ملت ایران شده و در این میان هر عاشق و ارادتمند به اهل بیت عصمت و طهارت باید از این فرصت تاریخی استفاده کند.

کمک به بازسازی عتبات عالیات یک سعادت بزرگ محسوب می شود

محمودی ادامه داد: در زمان حکومت رژیم بعث عراق و صدام، زیارت اماکن زیارتی در نجف، کربلا، سامرا و کاظمین به آرزوی بسیاری از مشتاقان اهل بیت عصمت و طهارت تبدیل شده بود اما امروز مشاهده می کنیم که بیش از ۲۰ میلیون نفر در اربعین حسینی در کربلای معلی حاضر می شوند و این امر عظمت شیعه را به همگان نشان می دهد.

رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان ورامین عنوان کرد: مردم شهرستان ورامین در حماسه اربعین حسینی نیز با برپایی ایستگاه های صلواتی و پذیرایی، بار دیگر ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت نشان دادند و هم اکنون نیز در کمک به بازسازی اعتاب مقدسه پیشگام هستند.

کمک ۳۲۰ میلیونی مردم ورامین به حرم امام حسین(ع) طی ماه های اخیر

حسین مولف، مدیر اجرایی ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که مردم این شهرستان همچنان در کمک به اعتاب مقدسه پیشگام هستند، اظهار داشت: طی ماه های اخیر کمک های خوبی از سوی مردم شهرستان ورامین برای کمک به ساخت و بازسازی اعتاب مقدسه در عراق جمع آوری شده است.

وی افزود: مبلغ ۳۲۰ میلیون ریال از سوی مردم شهرستان ورامین طی ماه های اخیر به صورت نقدی برای کمک به بازسازی حرم مطهر امام حسین(ع) اهدا شده و همچنان هدایای عاشقان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت در حال جمع آوری است.

زنان ورامینی پیشگام در کمک به بازسازی عتبات عالیات هستند

مولف ادامه داد: زنان ورامینی نیز در کمک به عتبات عالیات پیشگام بوده اند، به طوری که طی ماه های اخیر کمک های مناسبی را برای استفاده در اماکن مذهبی عراق نظیر حرم امام حسین(ع)، حرم حضرت ابالفضل العباس(ع)، حرم امام حسن عسکری و صحن مطهر حضرت زهرا(س) در نجف اشرف اهدا کردند.

مدیر اجرایی ستاد بازسازی عتبات عالیات ورامین اضافه کرد: اهدای ۱۰ النگو و یک گردنبند طلا به حرم امام حسین(ع)، سه انگشتر، ۱۰ النگو، سه گوشواره، دو گردنبد و سکه طلا به صحن مطهر حضرت زهرا(س)، یک انگشتر طلا به حرم حضرت ابالفضل(ع)، یک النگو و یک گردنبد به حرم مطهر امام حسن عسکری(ع) بخش کوچکی از کمک های زنان ورامینی به عتبات عالیات طی ماه های اخیر بوده است.

مشارکت مردم ورامین در ساخت ۱۴ خشت طلای گنبد امام حسین(ع)

وی عنوان کرد: اهدای اقلام غیر نقدی نظیر قالیچه دست بافت و وسایل مورد نیاز برای بازسازی عتبات عالیات نظیر موتور جوش و کابل از دیگر اقداماتی بوده که توسط مردم متدین و همیشه در صحنه ورامین مورد توجه قرار گرفته است.

مولف با اشاره به این نکته که مردم شهرستان ورامین در ساخت و بازسازی خشت های طلای گنبد حرم مطهر امام حسین(ع) سهیم هستند، بیان داشت: با کمک ۳۲۰ ملیون ریالی مردم ورامین طی ماه های اخیر، مردم دیار ۱۵ خرداد در ساخت و بازسازی ۱۴ خشت طلای گنبد حرم مطهر امام حسین(ع) سهیم هستند.

با کمک ۳۲۰ ملیون ریالی مردم ورامین طی ماه های اخیر، مردم دیار ۱۵ خرداد در ساخت و بازسازی ۱۴ خشت طلای گنبد حرم مطهر امام حسین(ع) سهیم هستند وی گفت: در سال گذشته نیز مردم شهرستان ورامین با کمک های خود، در ساخت و بازسازی ۱۸ خشت طلای گنبد حرم امام حسین(ع) مشارکت داشتند.

مدیر اجرایی ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان ورامین، مجموع کمک های اهدایی مردم این شهرستان در ماه های اخیر را بیش از ۶۲۵ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: مجموع کمک های نقدی و طلاهای اهدایی مردم ورامین برای استفاده در اعتاب مقدسه، طی ماه های اخیر بالغ بر ۶۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال بوده است.

وی با تقدیر از همکاری مردم ورامین با ستاد بازسازی عتبات عالیات ادامه داد: مردم شهرستان ورامین همواره در بازسازی عتبات عالیات در میان شهرستان های استان تهران و کشور خوش درخشیده اند و همچنان عشق و ارادت خود را به اهل بیت عصمت و طهارت به نمایش خواهند گذاشت.

گفتنی است خرید ۲۸ تریلر میلگرد، ۲۰ عدد ورق آجدار فلزی، پنج تن الکتروآما، خرید کف پوش حرم حضرت علی(ع)، ۴۸ خشت طلا برای گنبد امام کاظم(ع) در کاظمین و اعزام ۱۱۹ نفر نیروی متخصص برای کار در اماکن مقدس عراق در هفت مرحله بخشی از کمک های مردم ورامین طی سال های اخیر بوده است.

تعداد دو تخته فرش برای حرم امام حسین(ع) و بیش از دو کیلوگرم نقره جات برای اماکن مقدس عراق و ۲۹ تریلر بنای سبک برای صحن حضرت زهرا(س) نیز در سال گذشته توسط مردم شهرستان ورامین برای اعتاب مقدسه اهدا شد.