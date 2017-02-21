سفر قریب الوقوع روحانی به مسکو/تاکید برارتقاء روابط تجاری باروسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر امروز (سه شنبه) در دیدار ایگور شووالف معاون اول نخست وزیر روسیه، مناسبات میان دو کشور را رو به رشد ارزیابی و اظهار امیدواری کرد سفر این مقام روسیه به رشد روابط و توسعه مناسبات فیمابین منجر شود.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه گسترش روابط و هماهنگی های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی با روسیه از اهمیت ویژه ای برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است، به سفر قریب الوقوع روحانی به مسکو اشاره و ابراز امیدواری کرد در سفر رییس جمهور کشورمان به روسیه، توافقات خوبی میان دو کشور حاصل شود.

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور باید موانع پیش روی گسترش مناسبات را شناسایی و راهکارهایی برای رفع این موانع ارائه دهد، از برگزاری موفقیت آمیز سیزدهمین کمیسیون همکاری های دو کشور ابراز خرسندی کرد و گفت: امیدوارم اسناد و توافقات امضاء شده میان دو کشور در این کمیسیون هرچه سریعتر اجرایی شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به پروژه های مشترک میان ایران و روسیه و همکاری های دو کشور برای احداث نیروگاه اتمی بوشهر، ضرورت برنامه ریزی لازم برای مشخص شدن روش تامین مالی اجرای این پروژه ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: پروژه برقی کردن راه آهن گرمسار - اینچه برون نیز باید هرچه سریعتر اجرا شود و اگر موانعی بر سر راه این پروژه وجود دارد باید برای رفع آن تلاش کنیم.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به مذاکره شرکت های روسی برای حضور و مشارکت در پروژه های نفت و انرژی در ایران، تصریح کرد: علاقمند هستیم توافقات امضاء شده میان دو کشور در بخش نفت و انرژی اجرا شود و از حضور و مشارکت شرکت های روسی در پروژه های نفت و گاز ایران نیز استقبال می کنیم.

وی از تمایل و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری اقتصادی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا خبر داد و گفت: باید تلاش کنیم تا پیش از سفر دکتر روحانی به مسکو، مقدمات امضای توافقنامه شکل گیری منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نهایی شود.

جهانگیری همچنین ضمن قدردانی از همکاری و نقش روسیه در مذاکرات با کشورهای عضو اوپک که منجر به افزایش قیمت نفت شد، گفت: انتظار داریم مسکو در زمینه برجام همچنان مواضع سازنده خود را ادامه دهد تا توافق برجام به نحو مطلوب اجرا شود.

تاکید پوتین بر اجرای دقیق برجام در تماس تلفنی با ترامپ

معاون اول نخست وزیر روسیه هم در این ملاقات ضمن ابلاغ سلام های رییس جمهور و نخست وزیر این کشور با اشاره با تاکید ویژه رییس جمهور روسیه برای توسعه روابط و مناسبات اقتصادی با ایران، گفت: پس از دستور آقای پوتین برای گسترش مبادلات تجاری میان دو کشور و واردات محصولات کشاورزی از ایران به روسیه و کشورهای اوراسیا، خوشبختانه حجم مبادلات حدود 30 درصد افزایش یافته و ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند به ارتقاء سطح مبادلات تجاری فیمابین منجر شود.

ایگور شووالف افزایش واردات محصولات کشاورزی از ایران و گسترش مبادلات اقتصادی فیمابین را نیازمند انعقاد یک توافقنامه در چارچوب توافقنامه اقتصادی اوراسیا دانست و گفت: در جلسه شورای عالی همکاری های اقتصادی اوراسیا که در ماه دسامبر در سن‌پترزبورگ برگزار شد، سران کشورهای عضو از ایجاد روابط استراتژیک با ایران حمایت و آن را مطابق با منافع ملی خود قلمداد کردند.

معاون اول نخست وزیر روسیه همچنین با اشاره به ظرفیت های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اوراسیا گفت: امیدوارم مقدمات همکاری اقتصادی میان ایران و کشورهای اوراسیا هرچه زودتر فراهم شود و در سفر رییس جمهور ایران به مسکو پیش نویس این توافقنامه به امضاء برسد.

وی با اشاره به اینکه روابط سیاسی تهران و مسکو در سطحی عالی قرار دارد، گفت: باید تلاش کنیم در حوزه تجاری و اقتصادی نیز سطح مناسبات را بیش از پیش ارتقاء دهیم.

معاون اول نخست وزیر روسیه همچنین با اشاره به مکالمه تلفنی پوتین با رییس جمهور آمریکا، گفت: در این تماس تلفنی رییس جمهور روسیه بر لزوم اجرای دقیق توافقنامه برجام تاکید کرد و تاکید آقای پوتین برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران این پیام را به جهان می دهد که مسکو، تهران را به عنوان یک شریک راهبردی برای خود می داند.