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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۱۷

هفته اول لیگ قهرمانان آسیا ؛

تساوی پرسپولیس برابر الهلال در نیمه اول/ کم موقعیت و کم هیجان

تساوی پرسپولیس برابر الهلال در نیمه اول/ کم موقعیت و کم هیجان

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا با تساوی به پایان رسید. دو تیم در این نیمه اول موقعیت خطرناکی نداشتند.

به گزارش خبرنگار  مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و الهلال عربستان از  گروه D مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان ۲۰۱۷ آسیا از ساعت ۱۸:۳۰ امروز سه‌شنبه در ورزشگاه سلطان قابوس عمان و به قضاوت کریشانتا دیلان سریلانکایی آغاز شد که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

پرسپولیس در این دیدار با ترکیب: علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی (کاپیتان)، محمد انصاری، صادق محرمی، رامین رضائیان، فرشاد احمدزاده، کمال کامیابی‌نیا، محسن مسلمان، سروش رفیعی، وحید امیری و مهدی طارمی به میدان رفت.

نیمه اول این دیدار متعادل و کم موقعیت برگزار شد و دو تیم بیشتر در میانه های میدان با پاس های کوتاه سعی کردند خود را به دروازه حریف نزدیک کنند اما در خلق موقعیت ناکام بودند و نتوانستند بازی جذابی را به نمایش بگذارند.

در دقیقه ۴۳ این دیدار الهلال صاحب بهترین موقعیت نیمه اول شد و ارسال از جناح چپ را عبدالله با ضربه سر به سمت دروازه پرسپولیس زد که توپ او با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.

کد مطلب 3913959
رضا خسروي

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