تساوی پرسپولیس برابر الهلال در نیمه اول/ کم موقعیت و کم هیجان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و الهلال عربستان از گروه D مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان ۲۰۱۷ آسیا از ساعت ۱۸:۳۰ امروز سه‌شنبه در ورزشگاه سلطان قابوس عمان و به قضاوت کریشانتا دیلان سریلانکایی آغاز شد که نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

پرسپولیس در این دیدار با ترکیب: علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی (کاپیتان)، محمد انصاری، صادق محرمی، رامین رضائیان، فرشاد احمدزاده، کمال کامیابی‌نیا، محسن مسلمان، سروش رفیعی، وحید امیری و مهدی طارمی به میدان رفت.

نیمه اول این دیدار متعادل و کم موقعیت برگزار شد و دو تیم بیشتر در میانه های میدان با پاس های کوتاه سعی کردند خود را به دروازه حریف نزدیک کنند اما در خلق موقعیت ناکام بودند و نتوانستند بازی جذابی را به نمایش بگذارند.

در دقیقه ۴۳ این دیدار الهلال صاحب بهترین موقعیت نیمه اول شد و ارسال از جناح چپ را عبدالله با ضربه سر به سمت دروازه پرسپولیس زد که توپ او با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.