جمشید حمزه زاده درباره وضعیت هتلهای ایران نسبت به هتلهای کشورهای دیگر از نظر شاخص استاندارد به خبرنگار مهر گفت: وضعیت هتلهای ایران نسبت به هتلهای کشورهای دیگر نسبی است نمی توان گفت که خیلی خوب است و یا خیلی بد. اما می توان گفت که استاندارد بیشتر هتلهای ما طبق استانداردهای جهانی است. به این معنا که اگر به آمریکا و اروپا بروید ممکن است هتلهای ۵ ستاره ای را ببینید که خدمات خوبی ندارند و یا هتل ۴ ستاره ای را ببینید که خدمات عالی دارد. وقتی حرف از استاندارد می شود، یعنی حداقل خدمات. بنابراین هر هتلی باید حداقل خدمات را داشته باشد و مدیران حداکثر خدمات را تا هر اندازه که بخواهند می توانند بالا ببرند. به همین علت، مفهوم استاندارد در دنیا نسبی است.

وی گفت: در برخی از کشورها استاندارد هتلها را طبقه بندی کرده اند مانند ترکیه که استانداردهای داخلی و بین المللی دارد. یعنی گاهی تورهای گردشگری اعلام می کنند که اقامت مسافران در هتلهای ۵ ستاره است اما زمانی که مسافر می رود می بیند در اندازه هتل ۴ ستاره هم نبود. درصورتی که طبق استانداردهای داخلی ترکیه، این هتل ۵ ستاره است. شاید اگر هتلهای ایران را نیز با هتلهای خوب کشورهای دیگر مقایسه کنیم از آنها عقب باشند اما اگر با هتلهای بد آنها مقایسه شود، بسیار هم جایگاه خوبی داشته باشند. بنابراین بخشی از استانداردهای هر کشوری مربوط به قوانین داخلی خودش است.

حمزه زاده بیان کرد: بسیاری از خدماتی که در هتلهای کشورهای دیگر الزام است را ما در هتلهای ایران نداریم. در ایران هم هتلهای خوبی وجود دارد ولی باید نسبت به قوانین ایران آن ها را ارزیابی کرد. بسیاری از آنها در مقایسه با هتلهای کشورهای دیگر سطح بالاتری دارند حتی بالاتر از کشورهای اروپایی.

وی درباره ستاره هتلها نیز توضیح داد: ستاره ها هم در کشورها مانند هم نیستند دادن ستاره به هتلها نیز تابع شرایط و قوانین آن کشور است. منتها هتلهای خوب کشورهای دیگر از تعداد هتلهای خوب ایران بیشتر است.

حمزه زاده درباره نمایش ستاره ها در هتلهای ایران و خارج از کشور نیز گفت: مسافر باید بداند که به هتل چند ستاره می رود. منتها این الزام نیست که حتما باید ستاره ها را در سردر نصب کنند. البته اینکه ستاره ها نصب شوند، خودش به تنهایی یک نوع تبلیغ است. معمولا هتلداران در خارج از کشور ستاره ها را در معرض دید نمی گذارند اما به هر حال مسافر هنگام اقامت و پرداخت وجه متوجه می شود آن هتل چه درجه ای دارد.