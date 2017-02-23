تاتنهام از صعود باز ماند/ شکست تحقیرآمیز یاران جهانبخش مقابل لیون

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین شب از دور برگشت مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای لیگ اروپا تیم فوتبال تاتنهام در زمین خود برابر خنت ۲ بر ۲ متوقف شد تا از راه یابی به مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات باز ماند.

در این بازی ابتدا کریستین اریکسن در دقیقه ۱۰ تاتنهام را پیش انداخت اما در دقیقه ۲۰ هری کین به اشتباه دروازه تیم خود را گشود. مشکلات تاتنهام با اخراج دلی آلی در دقیقه ۳۹ دوچندان شد.

تاتنهام ۱۰ نفره در نیمه دوم دست از حمله بر نداشت و در دقیقه ۶۱ توسط ویکتور وانیاما به گل دوم هم رسید. این گل را پربت در دقیقه ۸۲ پاسخ داد تا امیدهای تاتنهام از بین برود.

تیم خنت که در بازی رفت یک بر صفر پیروز شده بودد در مجموع ۳ بر ۲ برنده شد و به مرحله بعد صعود کرد.

تیم لیون فرانسه در جدال خانگی برابر آلکمار هلند برتری ۷ بر یک را رقم زد و در مجموع هم ۱۱ بر ۲ این تیم را شکست داد. علیرضا جهانبخش تا دقیقه ۷۱ در ترکیب آلکمار حاضر بود و سپس تعویض شد.

روستوف روسیه که در بازی رفت با چهار گل اسپارتا پراگ را شکست داده بود در دیدار برگشت مقابل این تیم یک بر یک متوقف شد تا در مجموع ۵ بر یک پیروز شود. سردار آزمون در ابتدای نیمه دوم به ترکیب تیم روستوف اضافه شد.

تیم فیورنتینا ایتالیا هم در ورزشگاه خانگی خود مقابل مونشن گلادباخ شکست سنگین ۴ بر ۲ را متحمل شد. این در حالی بود که فیورنتینا در زمین حریف یک بر صفر پیروز شده بود. با این نتیجه تیم گلادباخ برتری ۴ بر ۳ را در مجموع رقم زد و راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

نتایج دیدارهای برگزار شده به این ترتیب است:

* کپنهاگن صفر - لودوگورتس صفر

* گنک یک - آسترا صفر

* تاتنهام ۲ - خنت ۲

* اسپارتا پراگ یک - روستوف یک

* فیورنتینا ۲ - مونشن گلادباخ ۴

* لیون ۷ - آلکمار یک