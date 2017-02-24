به گزارش خبرنگار مهر، فواد صفاریان پور این روزها در حال کارگردانی مجموعه ای نوروزی برای شبکه پنج سیماست که مخاطبان اصلی آن کودکان هستند و چون انیمیشن ها و کارتون های مختلفی پخش می کند سنین بالاتر از کودک هم می توانند مخاطب این کارها قرار بگیرند.

این مجموعه به کارگردانی فواد صفاریان پور و به تهیه کنندگی جواد فرحانی در گروه کودک شبکه پنج سیما ساخته می شود و یک برنامه ترکیبی است که قرار است اجرای آن را دو نوزاد دو قلو بر عهده داشته باشند!

در این برنامه که با سفارش مرکز صبا ساخته می شود کارتون های ایرانی پخش می شوند و قرار است در ۱۰۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای به تولید برسد.

طراحی عروسک هایی که قرار است در نقش مجری برنامه حاضر باشند به گونه ای است که این دوقلوها به نوعی «برند» تبدیل شوند.

نویسنده این برنامه مسعود خاکباز و مدیر تصویربرداری حسین حاتمی است و در ایام نوروز میزبان کودکان خواهد شد.