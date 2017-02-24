به گزارش خبرنگار مهر، به منظور گسترش ارتباطات و بهره گیری از آخرین تجربیات و دستاوردهای علمی و دانشگاهی ایرانیان مقیم خارج از کشور، دانشگاه خوارزمی در قالب دوره های پسا دکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو، پروژه های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین برگزاری سخنرانی ها و کارگاه های تخصصی، از این استادان و متخصصان ایرانی دعوت به همکاری کرد.

از همه استادان و دانشجویان دوره ی دکتری دانشگاه خوارزمی دعوت شده که برای بهره گیری از این فرصت و ظرفیت جدید که برای دانشگاه خوارزمی ایجاد شده است، با هماهنگی مدیریت همکاری‌های علمی بین المللی دانشگاه، از افراد متخصص خارج از کشور که دارای توان و فرصت برای همکاری های علمی هستند، دعوت کنند تا مقدمات پذیرش آنها در دانشگاه خوارزمی فراهم آید.

هدف این طرح، استفاده از ظرفیت علمی و پژوهشی متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی مقیم خارج کشور در مراکز علمی و فناوری کشور، از جمله دانشگاه خوارزمی است.

دانشگاه خوارزمی می تواند دانش آموختگان دوره دکتری را که در یکی از ۴۰۰ دانشگاه برتر خارج از کشور تحصیل کرده اند، به مدت یکسال در دانشگاه خوارزمی به عنوان پست دکتری پذیرش کند و تمامی هزینه های مربوط به این افراد در قالب این پروژه قابل پرداخت خواهد بود.

به این ترتیب این افراد می توانند حقوق استادیار پایه یک دانشگاه تهران را به مدت یکسال دریافت کنند و دوره پست دکتری خود را بگذرانند و چنانچه گروه آموزشی مربوط تأیید کرد که این افراد ظرفیت اشتغال در آن گروه آموزشی را دارند، زمینه جذب آنها نیز فراهم می شود.

علاوه بر این، استادان ایرانی که در یکی از ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا اشتغال به تدریس دارند، می توانند به مدت ۳ تا ۱۲ ماه به دانشگاه خوارزمی مراجعه کرده و با یکی از گروه های آموزشی در قالب تدریس و یا فعالیت پژوهشی همکاری داشته باشند.

همچنین دانشگاه خوارزمی می تواند در قالب این طرح استادان ایرانی خارج از کشور را به مدت ۳ ماه برای برگزاری چند واحد درسی در دانشگاه دعوت به همکاری کرده و هزینه آنها معادل رتبه دانشگاهی پرداخت می شود.

به عنوان مثال اگر در دانشگاه خارجی این استادان دارای رتبه دانشیاری باشند، معادل سطح دانشیاری دانشگاه تهران، حقوق دریافت می کنند. علاوه بر این می توانیم در قالب این طرح از ایرانیان مقیم خارج از کشور، برای برگزاری سمینارها و کارگاه های تخصصی در دانشگاه دعوت کنیم.

نکته حائز اهمیت، حمایت از متخصصان و کارآفرینان ایرانی غیرمقیم است که به هر عنوانی از جمله کارشناس، مشاور، محقق بخش R & D یا مدیر مؤسساتی که در خارج از کشور مشغول فعالیت هستند، می توانند از این تسهیلات استفاده و تجربیات خود را با متخصصان دانشگاه خوارزمی مبادله کنند.

دانشگاه خوارزمی از اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره دکتری تقاضا کرده است افرادی را که در خارج از کشور اقامت دارند و علاقه مند به همکاری با دانشگاه خوارزمی هستند، شناسایی و هرچه سریعتر به مدیریت همکاری های علمی بین المللی معرفی کنند تا این مدیریت بتواند مقدمات حضور آنها را در دانشگاه خوارزمی فراهم کند.

این فرصتی است که به صورت محدود و در یک دوره کوتاه یک ساله در اختیار دانشگاه قرار داده شده است و باید از این فرصت ارزشمند بخوبی استفاده شود.