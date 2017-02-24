انتصاب اعضای شورای عالی بیستمین جشنواره تولیدات مراکز صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس فاطمی نویسی، حسن خجسته، حمیدرضا شاه آبادی، مهدی فرجی، مسعود جعفری جوزانی، شهریار بحرانی، پوران درخشنده، بهروز شعیبی، سید محمود رضوی، محمدرضا جعفری جلوه، مجید زین العابدین، مجید شعبانپور، شهرام گیل آبادی، مریم جلالی، اردشیر زابلی زاده، احمد ضابطی جهرمی، ناصر گل محمدی، تاجبخش فنائیان و محمود عزیزی به عنوان اعضای شورای عالی سیاست گذاری بیستمین جشنواره تولیدات مراکز استانهای رسانه ملی توسط علی دارابی معاون امور استانهای صدا و سیما منصوب شدند.
جشنواره تولیدات مراکز استانها از جشنوارههای با سابقه در سازمان صدا و سیما است که با اهدافی چون رقابت سازنده میان برنامهسازان، انتخاب آثار برتر برای برنامهسازی، تشویق هنرمندان و ارزیابی کمی و کیفی تولیدات مراکز استانها، هدایت تولیدات سالهای بعد در مسیر رویکردهای اساسی سازمان صدا و سیما، در قالب ۵ کمیسیون محتوایی شامل تحقیق و پژوهش، خبر، سیما (نمایشی، انیمیشن- مستند)، صدا و موسیقی و کمیتههای مختلف اجرایی برگزار میشود.
بیستمین جشنواره تولیدات مراکز استانها شهریورماه ٩٦ به میزبانی استانداری کردستان برپا می شود.
نظر شما