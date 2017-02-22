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۴ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۰۰

انتصاب در جشنواره استان‌های رسانه ملی

انتصاب در جشنواره استان‌های رسانه ملی

طی حکمی از سوی معاون امور استان های سازمان صدا و سیما رییس شورای عالی سیاست گذاری و دبیر بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی در حکمی سیدعباس فاطمی نویسی و مهدی فرجی را به ترتیب به عنوان رییس شورای عالی سیاست گذاری و دبیر بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها منصوب کرد.

جشنواره تولیدات مراکز استان ها از جمله رخدادهای فرهنگی، هنری، رسانه ای کشور محسوب می شود که فرصتی است تا ظرفیت ها، توانمندی ها و تلاش هنرمندان، برنامه سازان، تهیه کنندگان و همه عوامل تولید در معرض نمایش و با ارزیابی هیات منتخب و داوران، آثار فاخر مورد تشویق و قدردانی قرار گیرد.

بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان های صدا و سیما شهریورماه ۹۶ در استان کردستان برگزار می شود.

کد مطلب 3914157

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