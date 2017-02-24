به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی تیم فوتبال رسانه ورزش، فوتبال بهانه ای بودن برای شاد کردن دل کودکانی که مشکلات زندگی سالهاست خنده را از روی لبانشان برده است. این بار رسانه ورزش و پیشکسوتان تیم ملی «هنر» کردند و یک روز شاد و فراموش نشدنی برای کودکان رقم زدند.

عصر پنجشنبه سالن هندبال دوباره خنده های کودکانی را به چشم دید و به گوش شنید که پستی و بلندی های زندگی شاید لبخند را هم از آنها دور کرده است. اعضای تیم رسانه ورزش و تعدادی از بازیکنان قدیمی اما بامعرفت تیم ملی فوتبال ایران در قالب دیداری خیریه به مصاف هم رفتند.

در تیم پیشکسوتان تیم ملی چهره های چون فرشاد پیوس، حسن شیرمحمدی، محمد خاکپور، رضا شاهرودی، نیما نکیسا، فرشاد فلاحت زاده، محمدرضا مهدوی، محمود مریخی، اردلان آشتیانی، محمود کلهر، مجتبی محرمی و ... حضور داشتند و برابر تیم خبرنگاران، عکاسان و گزارشگران ورزشی به برتری ۶ بر ۵ رسیدند.



این دیدار به همت شورای تیم رسانه ورزش و هیات مدیره بنیاد خیریه مهرگستر برگزار شد و کودکان تحت پوشش این بنیاد یک روز شاد و فراموش نشدنی را کنار چهره های مطرح فوتبال و رسانه سپری کردند. برای برگزاری این دیدار سرهنگ اخوت و عباسعلی اکبری سرپرست فدراسیون هندبال شورای تیم رسانه ورزش را همراهی کردند.