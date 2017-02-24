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۶ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۳۹

امام جمعه سرپل ذهاب در گفتگو با مهر؛

حضرت زهرا (س) چراغ پر فروغ هدایت برای تمام بشریت است

حضرت زهرا (س) چراغ پر فروغ هدایت برای تمام بشریت است

کرمانشاه- امام جمعه سرپل ذهاب گفت: حضرت زهرا(س) الگوی والای دینداری و چراغ پر فروغ هدایت برای تمام بشریت است.

حجت‌الاسلام جواد فاطمی‌نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ویژگی‌های بارز اخلاقی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اظهار داشت: دختر گرامی پیامبر اکرم(ص) الگوی والای ولایتمداری و دینداری است و در تاریخ اسلام همواره مدافع حریم ولایت بودند.

وی با تاکید بر الگو قرار دادن شخصیت والای حضرت زهرا سلام الله علیها در جوامع اسلامی گفت: حضرت صدیقه طاهره(س) چراغ پر فروغ هدایت برای تمام بشریت است.

امام جمعه سرپل ذهاب با تاکید بر اینکه بانوان باید در عفاف و حجاب حضرت زهرا(س) را الگوی خود قرار دهند، افزود: فاطمه زهرا(س) الگوی والای انسانیت، اخلاق، دینداری و عزت نفس هستند.

حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب با تسلیت ایام فاطمیه، پیروی از سیره نبی مکرم اسلام(ص) را سبب سعادت دنیا و آخرت برای انسان دانست.

وی تأسی از اهل بیت (ع) را سبب سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت دانست و گفت: حضرت فاطمه زهرا(س) مقابل ظلم ایستاد و مدافع حق بود و در مبارزه با انحرافات از جان عزیز خود گذشت و به شهادت رسید.

حجت‌الاسلام فاطمی‌نسب، حضرت زهرا(س) را نمونه کامل دینداری، ولایتمداری و دفاع از ولایت دانست و گفت: جوانان و بویژه بانوان جامعه ما باید حضرت زهرا(س) را الگوی خود قرار دهند.

کد مطلب 3916227

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