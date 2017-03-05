فوتبال باشگاهی ایران «بچه نامادری» است/ قهرمان هم شویم «دیمی» است

سهراب بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دلایل قهرمان نشدن ۲۵ ساله تیم های ایرانی در باشگاه های آسیا گفت: ما به این فوتبال چیزهای زیادی ندادیم که حالا از این فوتبال انتظار قهرمانی آسیا داشته باشیم. در رده باشگاهی برای فوتبال بذر مناسبی نکاشته ایم که حالا انتظار قهرمانی از آن داشته باشیم.

بختیاری زاده با اشاره به حضورش در فینال جام باشگاه های آسیا با استقلال در سال ۷۸ بیان داشت: وقتی در آن سال در فینال مغلوب جوبیلو ایواتا شدیم مرحوم ناصر حجازی گفت تا ۱۰ سال دیگر هیچ تیم ایرانی رنگ فینال آسیا را هم نمی بیند. متاسفانه پیش‌بینی ایشان درست در آمد و درست ۱۰ سال بعد در سال ۸۸ بود که سپاهان به فینال آسیا رسید.

بختیاری زاده اظهار داشت: در فوتبال باشگاهی پول نداریم، امکانات نداریم، زمین نداریم، باشگاه ها ورزشگاه ندارند، در مدیریت و برنامه ریزی ضعف داریم و الی آخر. بر عکس فوتبال ملی که برایش همه کار می‌کنیم، به فوتبال باشگاهی به چشم «بچه نامادری» نگاه می‌کنیم و به این پدیده باری به هرجهت نگاه می کنیم. انگار موظفیم که این فوتبال را داشته باشیم.

پیشکسوت باشگاه استقلال اظهار داشت: امروز برای چاره اندیشی جهت قهرمانی آسیا خیلی دیر است. حتی اگر قهرمان هم شدیم بی تردید قهرمانی ما دیمی خواهد بود. اگر خواهان این هستیم که در فوتبال باشگاهی هم مثل فوتبال ملی قطب آسیا باشیم، باید زیرساخت های آن را ایجاد کنیم. ابتدا به ساکن خصوصی سازی باید به بهترین شکل ممکن صورت گیرد. بعد از آن باید برای باشگاه های خصوصی راه درآمدزایی را باز کنیم. باید چاره‌ای اندیشید تا تلویزیون هم حق پخش تیم ها را بدهد.

بازیکن پیشین استقلال گفت: اگر بخواهم خلاصه همه حرف‌هایم را در یک جمله و خیلی خالاصه بگویم می‌توان گفت: برنامه، بودجه و مدیریت حلقه مفقوده فوتبال ما هستند که اگر یافت شود می‌توان امیدوار بود که در آینده بتوان به قهرمانی آسیا امیدوار بود.