«خداحافظ تسوگومی» به بازار ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نشر نفیر داستان بلندی از بنانا یوشیموتو نویسنده ژاپی را با عنوان «خداحافظ تسوگومی» ترجمه و منتشر کرد.

یوشیموتو در مقام نویسنده توانسته در داخل و خارج از ژاپن جوایز ادبی بسیاری را به خود اختصاص بدهد که از جمله آنها جایزه نقاب نقره‌ای در ایتالیا بود. همچنین بسیاری از نشریات مهم جهان از جمله شیکاگو تریبون از وی به عنوان «استاد داشتان‌گویی» یاد کرده‌اند.

«خداحافظ تسوگومی» داستانی جادویی و غیر معمول را روایت می‌کند که بستر اصلی آن دوستی عمیق و پیچیده میان دو دختر خاله است. ماریا دختر زنی مجرد است و در شهری ساحلی در کنار دختر خاله خود، تسوگومی زندگی می‌کند؛ دختری که تمام عمر خود را بیمار بوده است. ماریا که تازه به همراه مادرش به توکیو سفر کرده‌اند و در آستانه ورود به دانشگاه و کسب تجربه داشتن یک خانواده عادی است، با موضوع بسته شدن مسافرخانه خانواده تسوگومی و نقل مکان آنها مواجه می‌شود. این ماجرا در ادامه به ماجرای زندگی این دو دختر در آخرین تابستان زندگی تسوگومی منتهی می‌شود و موقعیتی جذاب درباره استقامت درونی ماریا و مواجهه او با مرگ دختر خاله‌اش را در خود شکل می‌دهد.

ترجمه این رمان به زبان فارسی توسط زهرا نی‌چین انجام شده است. وی در بخشی از مقدمه خود بر این ترجمه عنوان می‌کند داستان بلند «خداحافظ تسوگومی» ساده اما توام با کشف شهودی است که راوی در طول داستان و به تدریج به آن می‌رسد، کشف و شهودی از جنس مواجهه با اتفاقاتی از زندگی در آستانه بزرگ‌سالی و رنگ و بوی تازه‌ای که برای وی به ارمغان می‌آورند.

به باور مترجم، نویسنده از زبان راوی این اثر چنان محسور توصیف شخصیت تسوگومی می‌شود که هر مساله تکراری برای او جذابیت توصیف دو چندان پیدا می‌کند و در نهایت نیز می‌فهمد که حس دلتنگی‌او نسبت به گذشته‌اش جز تاثیر مخرب و مهلک برای او چیز دیگری به همراه ندارد و باید ترکش کند.

این داستان بلند در ۱۶۸ صفحه و با قیمت ۱۴ هزار تومان منتشر شده است.