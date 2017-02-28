به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ایل بیگی معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی روز گذشته دوشنبه ۹ اسفند سر صحنه فیلمبرداری «اکسیدان» به کارگردانی حامد محمدی حاضر شد.

محل فیلمبرداری داخل سفارت انگلیس و مربوط به سکانس های صدور ویزا است که اصلان با بازی جواد عزتی و بهمن که امیر جعفری این نقش را ایفا می کند، برای گرفتن ویزا به آن جا مراجعه کرده اند.

دردسرهای گرفتن ویزا بخشی از روایت این فیلم سینمایی است که فیلمبرداری آن در سفارت انگلیس انجام می شود.

ایل بیگی به دیدن بخشی از پلان های فیلم «اکسیدان» نشست و ضمن گفتگو با عوامل فیلم، با توجه به مضمون طنز «اکسیدان» بر ضرورت ساخت فیلم های طنز، شاد و مفرح تاکید داشت و گفت: سینمای ایران هر ساله نیاز جدی به ساخت فیلم هایی با مضامین مفرح و امید بخش که بیشتر خانواده ها را به سینما ها جذب کند دارد.

فیلمبرداری «اکسیدان» از نیمه گذشته و تدوین فیلم نیز توسط حسن ایوبی همزمان در حال انجام است.

در خلاصه داستان «اکسیدان» آمده است: اصلان اگر می دانست گرفتن ویزا این همه دردسر دارد، اصلا عاشق نمی شد.

جواد عزتی، امیر جعفری، شبنم مقدمی، شقایق دهقانی، رضا بهبودی، لیندا کیانی، علی استادی ترکیب بازیگران اصلی این فیلم سینمایی را تشکیل می دهند .

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از نویسنده و کارگردان: حامد محمدی، مدیر فیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: سعید بجنوردی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز:علی صابری، طراح چهره پردازی: ایمان امیدواری، مدیر تولید: مجید کریمی، طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری، منشی صحنه: فاطمه سادات سیدی، مدیر تدارکات: احمد عطایی، عکاس: مهدی دلخواسته، مشاور رسانه ای: بهناز شیربانی، تهیه کننده: منوچهر محمدی.