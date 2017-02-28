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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷

تولید ناخالص داخلی صعود کرد؛

 تولید طلای استرالیا به بالاترین سطح ۱۷سال اخیر رسید

 تولید طلای استرالیا به بالاترین سطح ۱۷سال اخیر رسید

نتایج مطالعه و بررسی موسسه مشاوره سوربیتون حاکی است که تولید طلای استرالیا طی سال گذشته به بالاترین سطح در ۱۷ سال اخیر یعنی از سال ۱۹۹۹ تاکنون رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، تولید طلای استرالیا در سال ۲۰۱۶ میلادی از مرز ۲۹۸ تن فراتر رفته است. افزایش قیمت جهانی طلا تاثیر زیادی بر رشد تولید داخلی این فلز زرد در استرالیا داشته است.

تولید طلای استرالیا در سال ۱۹۹۷ میلادی به بیش از ۳۱۴ تن رسیده بود. کاهش ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا موجب شده است تا قیمت طلا در بازار داخلی استرالیا با افزایش چشمگیری روبرو شود.

به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، بارش شدید باران در غرب استرالیا به ضرر فعالیت های معدنی این کشور در سه ماه نخست امسال خواهد بود و موجب کاهش تولید طلا در این مدت خواهد شد.


 

کد مطلب 3919699

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