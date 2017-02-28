 تولید طلای استرالیا به بالاترین سطح ۱۷سال اخیر رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، تولید طلای استرالیا در سال ۲۰۱۶ میلادی از مرز ۲۹۸ تن فراتر رفته است. افزایش قیمت جهانی طلا تاثیر زیادی بر رشد تولید داخلی این فلز زرد در استرالیا داشته است.

تولید طلای استرالیا در سال ۱۹۹۷ میلادی به بیش از ۳۱۴ تن رسیده بود. کاهش ارزش دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا موجب شده است تا قیمت طلا در بازار داخلی استرالیا با افزایش چشمگیری روبرو شود.

به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، بارش شدید باران در غرب استرالیا به ضرر فعالیت های معدنی این کشور در سه ماه نخست امسال خواهد بود و موجب کاهش تولید طلا در این مدت خواهد شد.



