نسل جدید شبکه های بومی توزیع محتوا راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای راه‌اندازی شبکه‌ ملی اطلاعات در کشور شکل گیری مراکز شبکه توزیع محتوا (CDN) دولتی و خصوصی به عنوان یکی از اجزای این شبکه، در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون نسل جدید این شبکه با تاکید بر سامانه امنیت رایانش ابری (کلود) و داشتن سرور در داخل کشور، توسط یک شرکت دانش بنیان به کار گرفته شده است.

با توجه به هزینه های زیاد توزیع محتوا در ایران، راه اندازی مراکز توزیع کننده محتوا بر بستر شبکه ملی اطلاعات می تواند امکان ارسال و توزیع محتوا را از نزدیک‌ترین نقطه جغرافیایی به سمت کاربر محقق کند تا هزینه دسترسی به ارتباط کاهش و سرعت افزایش یابد.

پویا پیرحسینلو مدیرعامل شرکت دانش بنیان ارائه دهنده خدمات توزیع محتوا در مورد این طرح گفت: برغم هزینه‌ نیروی انسانی پایین‌ در ایران، اما در ایران برای توزیع محتوای فضای مجازی، ۱۰۰ برابر دنیا هزینه پهنای باند و ۱۰ برابر هزینه دیتاسنتر، باید پرداخت شود و به همین دلیل است که هزینه‌های توزیع محتوا در ایران بیشتر از متوسط دنیا برآورد می شود.

وی با بیان امکاناتی که روی زیرساخت شبکه های توزیع محتوا (CDN) قابل ارائه است به پخش زنده ویدئو و سرویس ویدئو درخواستی (VOD) اشاره کرد و گفت: بسیاری از کاربران اینترنت بدون اینکه متوجه باشند هر روز از خدمات CDN های خارجی استفاده می‌کنند و در صورت شتابدهی و توزیع محتوای بسیاری از سایت‌های پربازدید در مراکز بومی توزیع محتوا در داخل کشور، می توان آمار استفاده از محتوای داخلی را مطابق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی، افزایش داد.

پیرحسینلو مزیت نمونه داخلی مراکز توزیع محتوا را نسبت به نمونه‌های خارجی، علاوه بر وجود سرور در ایران، طراحی و معماری این شبکه ها عنوان کرد و گفت: CDN داخلی با شبکه های توزیع محتوای خارجی، کاملا قابل رقابت است.

به گفته وی تمامی CDNهای خارجی هزینه ترافیک داخل خاورمیانه را گران‌تر از جاهای دیگر محاسبه می‌کنند که با معیار مصرف ۱۰ ترابایت در ماه، ارزان ترین CDN خارجی به ازای هر گیگابایت ۳۸۰ تومان سرویس می‌دهد و این درحالی است که قیمت نمونه داخلی به ازای هر گیگابایت ۲۹۹ تومان است.