دانشنامه «فرهنگ معاصر قرآن کریم» منتشر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در دانشنامه فرهنگ معاصر قرآن کریم ابعاد معنوی، اخلاقی، متافیزیکی، اعتقادی، اجتماعی، هنری، سیاسی و اقتصادی تعالیم کلام الله مجید با زبانی روان با تکیه بر مهمترین منابع تفسیری بیان شده است.

این دانشنامه دارای ۷۱۹ مدخل ، یک میلیون کلمه و ۱۶۴۰ صفحه قطع رحلی است. بیشتر مقالات مداخل بین ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کلمه است.

دانشنامه مذکور کوششی علمی جهت معرفی فرهنگ معاصر قرآن کریم به انسان معاصر است تا سریعاً با تکیه به منبعی معتبر و علمی؛ حقیقت این کتاب آسمانی را به دور از هیاهوی تبلیغاتی و رسانه­ های استعماری دریابد.

فلسفه وجودی «دانشنامه فرهنگ معاصر قرآن کریم» این است که مخاطب را از مراجعه به منابع مختلف بی‏نیاز می­کند و با زبانی ساده به اختصار، مستند و دقیق به پرسش‏های مخاطب پاسخ گفته، او را در جریان اساسی‏ترین مطالب مرتبط با مدخل و نکات اساسی پژوهش‏های متفکران در این زمینه قرار می­دهد.

ویژگی این تحقیق نسبت به تحقیقات مشابه در غرب و ایران آن است که این دانشنامه به روش کوئیک رفرنس با رویکرد تاریخی و با توجه به نیازهای فکری انسان معاصر ، تقریب مذاهب اسلامی و دوره جهانی شدن با ارجاع به متون معتبر کلاسیک و معاصر تدوین شده است.

اکثر نویسندگان این دانشنامه از محققان حوزه معارف قرآن و علوم مضاف قرآنی وَ مسلمان هستند و علاوه بر تخصص، به قرآن حکیم دلبستگی وثیق دارند. برخی از این محققان در حوزه علمیه قم و دانشگاه های ایران و برخی در دانشگاههای بریتانیا تحصیل کرده ­اند.

ناظر و مدیر اجرایی دانشنامه فرهنگ معاصر قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین حسن فتحی و مشاوران علمی آن آیت الله محمدعلی کوشا، دکترمحمود سرمدی، حجت الاسلام والمسلمین رضا محققیان است.

این دانشنامه قرآنی در بهار ۱۳۹۶ منتشر می گردد.