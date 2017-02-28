راهبردهای رسانه ملی در انتخابات ۹۶ تبیین شد/ سیاستگذاری ۶مرحله ای

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس رسانه ملی در نشست سراسری مدیران صداوسیما، ضمن تبیین راهبرد ها و برنامه های رسانه ملی در انتخابات ۹۶، تاکید کرد:صداوسیما همه توانایی‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را برای برگزاری انتخاباتی پرشکوه، سالم و رقابتی بسیج کرده است.

وی افزود: کشور ما مهد دموکراسی است چراکه بهترین نوع دموکراسی یعنی مردم سالاری دینی را برگزیده است، لذا هیچ کشور و نظامی نمی‌تواند خواسته‌اش را به مردم کشور ما تحمیل کند.

علی عسکری از سیاست بی‌طرفی صداوسیما در انتخابات یاد کرد و گفت: صداوسیما به اندازه کافی به همه نامزدها برای تبلیغ برنامه‌های خود تریبون می‌دهد و اصل را بر بی‌طرفی گذاشته است.

رییس رسانه ملی با اشاره به تأکید امام (ره) به رعایت اخلاق و تعهد به صراط مستقیم در انتخابات گفت: مقام معظم رهبری نیز انتخابات را جشنواره‌ای با هدف عالی و ایجاد شور و نشاط در جامعه می‌دانند که در برگزاری آن باید از هر جنجال و تخریبی پرهیز کرد.

برنامه ۶ مرحله ای صداوسیما برای انتخابات

وی در این همایش با تبیین راهبردها و سیاست‌های کلان رسانه ملی در انتخابات پیش رو تصریح کرد: فراهم کردن عدالت رسانه ای برای نامزدهای انتخاباتی، رعایت اصل بی طرفی، ترویج رعایت اخلاق انتخاباتی از جانب جریان‌های سیاسی و مردم و کاندیداها، ایجاد زمینه برای رقابت برنامه محور به جای شکل گیری دوقطبی ها یا چند قطبی های کاذب، ایجاد فضای عقلانی و قانونی انتخاباتی به‌جای فضای احساسی و غیر قانونی و اطلاع رسانی دقیق، صحیح و سریع اقدامات مجریان و ناظران انتخابات و اخبار انتخاباتی، جلب مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق های رای، آگاهی و بصیرت بخشی به جامعه برای انتخاب اصلح در دستور کار رسانه ملی قرار دارد.

رییس صداوسیما عنوان کرد: برنامه های انتخاباتی صدا و سیما در شش مرحله طراحی شده که برنامه های تبیینی انتخابات از ۲۴ بهمن آغاز شده است و تا هشتم فروردین ادامه خواهد یافت و بعد از آن برنامه های تبلیغی و فراخوان آغاز می‌شوند.

وی سپس اهداف و راهبردهای تبلیغی رسانه ملی، اقدامات، بایدها و نبایدهای برنامه‌های رسانه ملی و نکاتی را که باید در مناظره‌ها رعایت شود، تشریح کرد و یادآور شد که برنامه‌های رسانه ملی باید وحدت آفرین و نماینگر امید و نشاط در جامعه باشد.

علی عسکری همچنین با اشاره به برنامه ریزی منسجم صداوسیما برای آگاهی رسانی به مردم و امید آفرینی در جامعه‌ گفت: در مدت ۲۰ روز تبلیغات برای هر یک از نامزدها، هزار و ۲۱۰ دقیقه فرصت تبلیغ در شبکه های صدا و سیما در نظر گرفته شده است.

ایجاد سازمان تنظیم مقررات انتشار صوت و تصویر در فضای مجازی

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه با وجود واگذاری حق انتشار صدا و تصویر به صداوسیما در قانون اساسی، سازوکاری برای نظارت بر این موضوع وجود نداشت گفت: با توجه به اهمیت موضوع و بر اساس نظر رهبری معظم درخصوص مسئولیت رسانه ملی در موضوع انتشار صوت و تصویر فراگیر، رسانه ملی در اقدامی تاریخی، سازمانی جدید به نام «سازمان تنظیم مقررات انتشار صوت و تصویر در فضای مجازی» ایجاد کرد که کاری مهم بود .

علی عسکری با اعلام اینکه حدود ۵۰ سریال تلویزیونی درحال تولید است، بیان کرد: با همت گروه‌های تولیدی و برنامه‌ساز و تلاش روزافزون آن‌ها، در این چند ماه چندین سریال تولید که از شبکه‌های سیما پخش شده و برای نوروز نیز برنامه‌های متعددی تدارک دیده شده است و پیش‌بینی‌های لازم برای تولید برنامه و سریال برای ماه مبارک رمضان سال آینده، فصل تابستان، ماه محرم و... انجام شده است.

صداوسیما مرجع داوری و قضاوت مردم است

رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در این همایش با بیان اینکه انتخابات و حاکمیت مردم بر سرنوشت از مهم‌ترین آثار انقلاب اسلامی است گفت: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری رأی مردم حق‌الناس است و بر ماست که این حق را رعایت و از آن صیانت کنیم.

وی با بیان اینکه رییس جمهور آمریکا به دنبال بهانه‌ای برای منحرف کردن اذهان مردم کشور خود در خارج از مرزها است، بیان کرد: دشمن در منطقه به دنبال همگرایی بین مخالفان جمهوری اسلامی است و آنچه پاسخگوی چنین فتنه‌ای در منطقه و در سطح بین‌المللی است انسجام، وحدت، کارآمدی، امید و نشاط، همبستگی و تابعیت از رهبری است و انتخابات می‌تواند در ایجاد انسجام ملی و تأمین منافع کشور، موثر باشد.

وزیر کشور افزایش نارضایتی در میان مردم را از سیاست‌هایی دانست که دشمن در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای ضربه زدن به نظام دنبال می‌کند و گفت: به رغم گسترش رسانه های نوظهور در فضای مجازی و افزایش شبکه های معاند ماهواره ای، صداوسیما کماکان مرجع داوری و قضاوت مردم است و این مرجعیت افزایش نیز یافته است و ما باید با جلب اعتماد مردم و تأمین و پیگیری مطالبات آن‌ها این مرجعیت را تقویت و حفظ کنیم.

رسانه ملی می‌تواند با تبیین موضوعات روند صحیح را در افکار عمومی ایجاد کند

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز در این همایش با بیان اینکه توجه به اهمیت انتخابات در جمهوری اسلامی به عنوان اجماع و اعمال حق تعیین سرنوشت مردم، جایگاه خطیر و اهمیت بسیاری دارد، تصریح کرد: حضور و مشارکت مردم میزان و معیاری برای نشان دادن اعتماد و اطمینان مردم به نظام سیاسی است و ما باید بکوشیم انتخاباتی سالم با مشارکت حداکثری داشته باشیم.

وی درخصوص نقش رسانه ملی در این زمینه گفت: نقش رسانه ملی در تمام حوادث، بحران‌ها و برهه‌های انقلاب، نقشی تعیین کننده و اثر گذار بوده است. رسانه ملی با تشریح اصل ۱۱۵ قانون اساسی در خصوص ویژگی های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می تواند شرایط لازم برای حضور اشخاص در صحنه انتخابات را تشریح کند.

کدخدایی با اشاره به مستندهای خوبی که در زمینه‌های مختلف در رسانه ملی تولید شده است، یادآور شد: برای بالا بردن ضریب اطمینان مردم به انتخابات می‌توان کار عظیم هیات‌های نظارتی و اجرایی انتخابات را در مستندهایی به تصویر کشید و نقش دستگاه‌ها را در این زمینه برای مردم تبیین کرد. صداوسیما می‌تواند با آموزش‌های مستقیم و غیر مستقیم قوانین انتخابات را به مخاطبانش آموزش دهد.